ますだおかだ岡田、50代で人生激変 離婚・再婚を経験して現在は2児のパパ
お笑いコンビ・ますだおかだが、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ますだおかだ ＝テレビ朝日提供
ますだおかだが、11年ぶりに同番組に登場。2人とも50代になり体調に変化があったそうで、増田は頭髪に、岡田は五十肩になり、あのギャグに変化が。
さらに岡田は50代で人生が激変。8年前に離婚し、6年前には再婚した岡田は、現在56歳で2人の男の子の父に。さらに娘・岡田結実も今年4月に結婚を発表した。
そして、実は増田は相方の再婚や子どもの誕生を本人から聞くより先に知っていたそうで、その情報源についても話す。
また、ドラマ『北の国から』が大好きな増田は、昨年北海道で倉本聰氏と一緒にお酒を飲むことに。至福の時間を過ごしたそうが、その時に倉本氏が言った“相方・岡田さんへの苦情”を明かす。
