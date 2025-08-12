「楽じゃない」レッドブルは“つらいよ”…不振に陥る角田裕毅に盟友ガスリーが同情「あのチームでは多くのことが言えない」

かつての同僚である角田に想いを寄せたガスリー(C)Getty Images

今年3月の電撃的な昇格以降、F1の名門レッドブルで“結果”を示せずにいる角田裕毅。昇格後12戦で獲得ポイント7と低迷する25歳の日本人ドライバーを巡っては、今夏の中のショッキングな更迭の可能性も論じられるなど去就問題も浮上している。

直近7戦で獲得ポイントはゼロの角田は、チームの顧問を務める重鎮ヘルムート・マルコ博士も「ツノダがあまりにもポイントを取れなさすぎる」と断じるほどの苦境にある。7月9日に新代表となるローラン・メキース氏を招聘し、抜本的な見直しを図るチーム情勢にあって、その立場は平穏とは言い難い。

そうした中で、角田の困窮する立場に理解を示す者もいる。トロロッソ（現レーシングブルズ）時代の同僚でもあるピエール・ガスリー（アルピーヌ）だ。オランダのモータースポーツ専門メディア『Racing News365』のインタビューで「難しいこともある」と角田の心情を慮った。

かく言うガスリーも2019年にレッドブル加入。ただ、エースドライバーのマックス・フェルスタッペンが“優先”されるチーム内で成績が振るわず、わずか半年でトロロッソに出戻るという憂き目に遭っていた。