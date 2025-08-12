韓国の美しきビーチバレー選手、日本で見せた“アスリート体型”に反響！「素敵」「エレガント」の声【PHOTO】

韓国のビーチバレー選手シン・ジウンの近況が話題だ。

【写真】シン・ジウン、鍛え抜かれたアスリート体型

シン・ジウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「日本最後の日はショッピングデー♡」とキャプションに綴り、名古屋で撮影したとみられる数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のノースリーブトップスにミリタリー柄のパンツを合わせた私服姿で、鏡越しに自撮りをするシン・ジウンが写っている。華奢な肩のラインはもちろんのこと、モデルさながらに引き締まったアスリート体型を披露し、多くのファンの目を引いていた。

投稿を目にしたファンからは、「エレガント！」「素敵です」「ミリタリー柄も似合う」「大好きです」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝シン・ジウンInstagram）

なお、シン・ジウンは2001年4月3日生まれの24歳。韓国高校女子バレーの名門・大邱（テグ）女子高校でバレーボール選手として活動していたが、高校3年時の2019年にビーチバレーに転向。同年に大邱で開催されたFIVBビーチバレーボールワールドツアーに出場すると、2023年の杭州アジア大会では韓国代表として出場し、予選敗退に終わったものの注目を集めた。2024年9〜11月には韓国の動画配信サービスWavveで配信されたバラエティ番組『女王蜂ゲーム』に出演。現在は2026年名古屋アジア大会出場に向けて奮闘している。