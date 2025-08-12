ÁÆÉÊ¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥óÁûÆ°¡×YOSHIKI¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×1¿Í»¿ÈÝ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖHunting Soul¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬¡Ö¹È¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬8Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢YOSHIKI¤¬È¿±þ¡£¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥®¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥É¥é¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö²¿¤³¤ì¡¢XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë..¡×¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡×¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Ë¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¤½¤Î¤Î¤Á¡¢ÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¼«¿È¤â²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Í¡¢YOSHIKI¤¬¥À¥µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ó¤Í¤ó¤Ê¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤¬¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÏYOSHIKI¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÀÕ¤á¤ó¤È¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤Ê¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼é¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤é¤½¤¦¤ä¤í¡£YOSHIKI¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£¸¢Íø¤¬¡¢½ÐÈÇ¸µ¤¬¤É¤¦¤È¤«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡£¤É¤³¤¬¼Â¤Ï¤³¤ó¤°¤é¤¤¡¢²¿¡ó¸¢Íø»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³Î¤«¤Ë²»³Ú¶È³¦¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤·¡£¥¢¥Ë¥×¥ì¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¤¤¤äYOSHIKI¤Î¼ª¤Ë¤Ï°ì¸À¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¬¤«¤ë¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢µÕ¤Ë¤¢¤ó¤Þ1¿Í»¿ÈÝ¤ä¤«¤é¸À¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼é¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤â¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤ä¤í¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÎÊý¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬»º¤ó¤ÀºîÉÊ¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¤Í¡¢¤¤¤¯¤é»öÌ³½ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñºî¶Ê¼Ô¤Í¡£·ë¹½Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ä¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤«¤¬ºî¶Ê¼Ô¤Ê¤ó¤À¤«¤é¸¢Íø¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä²¶¤Ïºî¶Ê¼Ô¤³¤½¤ä¤Ã¤Ñ¶Ê¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¥Ë¥å¡¼¥¹»Â¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¿·¤ÎÏÃÂê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£