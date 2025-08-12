¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¸«»ö¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨...¡×¡¡¤´ÀèÁÄÍÍ¤Î¤»¤Æµ¢¤ëàÀºÎî³ªá¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬À¨¤¹¤®¤ë
¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¤´ÀèÁÄÍÍ¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ë¡õ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ë
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎË½¤ì¥«¥ËÃË¡Ê¡÷toru_kuroda¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î29Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªËß¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëÀºÎîÇÏ¡¦ÀºÎîµí¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀºÎî³ª¡×¡£
¥Ê¥¹¤ÈÄÞÍÌ»Þ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¥«¥Ë¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ç¤Î¹ÃÍå¤ä¥Ï¥µ¥ß¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ë½¤ì¥«¥ËÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¡©¡Ë¥«¥Ë¤¬Âç¹¥¤¡£¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÀ¸ÂÖ¤ä·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤âÆ±¤¸³ª¤ÎÃç´Ö¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ï¤â¤¤¤ÆÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤äÆ°¤¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¹¥¤¤Ç10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥°¥Ã¥º¤Î¼ý½¸¤ò»Ï¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï³ª¥°¥Ã¥º¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£3Ç¯Á°¤«¤é¤ÏËÜÊª¤Î¥«¥Ë¤Î´Ñ»¡¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¢¥«¥Æ¥¬¥Ë¤È¤¤¤¦¥«¥Ë¤Î»ô°é¤â¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊË½¤ì¥«¥ËÃË¤µ¤ó¤¬àÀºÎî³ªá¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥ä¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ë¤È¥Ê¥¹¤ÎÇÛ¿§¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢ÌÔ½ë¤Ç¥Ü¥±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÈÄíºÚ±à¤Î¥Ê¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤´ÀèÁÄ¤µ¤Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Çº£Ç¯¤Ï¥«¥Ë¡©¡Ù
¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö²Ø»Ò¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥ä¥¯¥é¥Ö¤Ã¤Ý¤¤ÇÛ¿§¤È¡¢ÄÞ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤´ÀèÁÄÍÍ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤ÀºÎî³ª¤ËX¾å¤Ç¤Ï4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¸«»ö¡ª¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨...¡×
¡Ö²£Êâ¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î³ª¤ÏÇØÃæ¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢ÄÞ¤ÎÉôÊ¬¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë