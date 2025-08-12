³ÚÅ·¡¢¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬3»Íµå¤ÎÂçÍðÄ´¡¡ºä¸ý»á¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¢¡ 2ÅÀº¹¤ò¼é¤ì¤º¡ÄºØÆ£»á¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦Â§ËÜ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï11Æü¡¢À¾Éð¤ÈÂÐÀï¤·±äÄ¹10²ó¡¦4¡Ý5x¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¡¢Ï¢Â³»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Èµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï1²ó29µå¡¦1°ÂÂÇ3»Íµå2¼ºÅÀ¤ÈÂçÍðÄ´¡£11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤ÎMC¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬¡ÖÂ§ËÜ¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢²òÀâ¡¦ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦Â§ËÜ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤â¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ºä¸ý»á¤Ï¡ÖÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç»ö¤Ê»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢4¥²¡¼¥àº¹¤Ç3°Ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù