日本代表が10月に強豪ブラジルと対戦へ！同国大手メディアが「合意」と報道、過去の対戦は13戦２分け11敗
ブラジルの大手メディア『globo』は８月11日、「CBF（ブラジルサッカー連盟）は、10月のFIFAウィークで韓国と日本の代表チームとの親善試合を予定している」と報じた。
「両国の協会とはすでに10月10日にソウルで、14日に東京で試合を行なうことで合意しているが、正式発表までに形式的および商業的な問題が残る」
10月は国内での活動となる日本代表は、10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表との対戦が決定している。14日には、東京スタジアムでの試合開催が確定しているが、対戦相手はまだ発表されていない。
日本代表は、最多５度のワールドカップ優勝を誇る強豪ブラジルと過去13回対戦。２分け11敗と１勝もできていない。直近ではW杯イヤーの2022年６月に国立競技場で対戦し、０−１で敗れている。
2026年のW杯で優勝を目標に掲げる森保ジャパンにとっては、格好の腕試しができる相手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
「両国の協会とはすでに10月10日にソウルで、14日に東京で試合を行なうことで合意しているが、正式発表までに形式的および商業的な問題が残る」
10月は国内での活動となる日本代表は、10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表との対戦が決定している。14日には、東京スタジアムでの試合開催が確定しているが、対戦相手はまだ発表されていない。
日本代表は、最多５度のワールドカップ優勝を誇る強豪ブラジルと過去13回対戦。２分け11敗と１勝もできていない。直近ではW杯イヤーの2022年６月に国立競技場で対戦し、０−１で敗れている。
2026年のW杯で優勝を目標に掲げる森保ジャパンにとっては、格好の腕試しができる相手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介