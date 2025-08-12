◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１０日、Ｇメッセ群馬）観衆２０５３人（札止め）

新日本プロレスは１０日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」Ａブロック公式戦最終戦を行った。

大会前までの時点で１０点（５勝３敗）で上村優也とＥＶＩＬが首位タイ。そのあとを８点（４勝４敗）で棚橋弘至、ボルチン・オレッグ、辻陽太、大岩陵平、カラム・ニューマン、デビッド・フィンレーの６人が追いかける混戦状態となっていた。

高崎では、ボルチンがタイチを破り勝ち点を１０に伸ばしたが、大岩はＳＡＮＡＤＡに敗れ脱落。続く勝ち点８同士の辻とニューマンの対決は辻が制し生き残った。

さらに首位のＥＶＩＬは棚橋を沈め勝ち点を１２に伸ばし、この時点で単独首位となり８・１４後楽園ホールの決勝トーナメント進出決定戦への出場を確定させた。

注目のメインイベントは、フィンレーが上村を破った。この結果、ＥＶＩＬが首位、勝ち点１０（５勝３敗）で８・１６有明アリーナの決勝Ｔ進出を決めた。上村、ボルチン、辻、フィンレーが並んだが直接対決の勝敗により２位はフィンレー、３位は辻に決定した。

後楽園の決勝トーナメント進出決定戦でフィンレーはＢブロック３位の選手、辻はＢブロック２位の選手と対戦する。Ｂブロックは１３日に静岡・アクトシティ浜松で最終戦を行う。

◆８・１０群馬全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

○石森太二、ドリラ・モロニー（７分２６秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）永井大貴●、鷹木信悟

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ハートリー・ジャクソン、ザック・セイバーＪｒ．（７分３０秒 デスバレーボム→体固め）嘉藤匠馬●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第３試合 ２０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、○グレート―Ｏ―カーン（７分３０秒 オーカーン流大空スバル式羊殺し）村島克哉●、海野翔太

▼第４試合 ２０分１本勝負

金丸義信、○成田蓮（６分２５秒 クロス式膝十字固め）ロッキー・ロメロ●、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

▼第５試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

○ボルチン・オレッグ（５勝４敗＝１０点）（１２分１４秒 カミカゼ→体固め）タイチ（３勝６敗＝６点）●

▼第６試合 同３０分１本勝負

○ＳＡＮＡＤＡ（４勝５敗＝８点）（１０分２６秒 体固め）大岩陵平（４勝５敗＝８点）●

▼第７試合 同３０分１本勝負

○辻陽太（５勝４敗＝１０点）（１１分１７秒 セブンティークロス→片エビ固め）カラム・ニューマン（４勝５敗＝８点）●

▼第８試合 同３０分１本勝負

○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（６勝３敗＝１２点）（１２分５０秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）棚橋弘至（４勝５敗＝８点）●

▼第９試合 同３０分１本勝負

○デビッド・フィンレー（５勝４敗＝１０点）（２３分０１秒 オーバーキル→体固め）上村優也（５勝４敗＝１０点）●