◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場、芝直線１６００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回ジャックルマロワ賞・Ｇ１は１７日（日本時間２２時５０分発走）、フランス・ドーヴィル競馬場の芝直線１６００メートルで行われる。夏の欧州最強マイラー決定戦に今年は日本から２頭が参戦。９８年タイキシャトル以来２７年ぶりの日本調教馬Ｖの快挙へ、ヴィクトリアマイルの覇者アスコリピチェーノと挑むクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝が自信を見せている。

日本のマイル女王が極上の切れ味で伝統ある欧州の歴史に名を刻む。

アスコリピチェーノは、２走前にサウジアラビアの１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）を好位から進め、海外初勝利。前走のヴィクトリアマイルは後方待機から上がり３３秒３の末脚で計ったように首差差し切った。ともにゴールまで伸び続けた決め手と最後まで諦めない精神力でつかんだ勝利だった。ルメールは「どんな競馬をするか分からない（笑）。でも、自分でうまくやってくれるでしょう。速い馬場なら大きなチャンス。最後の瞬発力はすごいですから」と、３度目の海外遠征となるマイルＧ１・２勝のパートナーに信頼を寄せる。

初めて海を渡ったオーストラリアでの教訓が生きている。昨秋のゴールデンイーグル（芝１５００メートル）は１２着。スタート直後に挟まれるなど不運もあったが、外に持ち出した直線は本来の伸びがなかった。黒岩調教師は「普段の美浦なら坂路やＷコースで、どれくらいの負荷をかければいいか分かるけど、３週間滞在したオーストラリアは調整が難しかった」と振り返る。

当時の経験をもとに今回はギリギリまでホームでの調整を選択。「フランスでは、どうしても手探りになる。美浦で高めた状態で、それを維持させるために現地の期間を短く」と黒岩師。陣営の狙い通りに検疫前の７月３０日には「来週にでも出走できそう」な状態に仕上げ、同レースに出走するゴートゥファーストから９日後の８月５日に出国した。

同レース９回目の騎乗となるルメールは０７年ホロシーンで２着に好走。「フランスではギアアップが必要。自信があります」と、スローペースで瞬発力勝負になることが多い母国の傾向を踏まえ、持ち味を生かせる条件とうなずく。エルムＳをペリエールで制した厩舎の勢いとともに舞台を熟知する地元出身の名手に導かれ、欧州マイルの頂上決戦で大仕事を成し遂げる。（浅子 祐貴）

〈英国ロザリオンが日本勢最大の強敵〉

日本馬にとって最大の脅威となるのが、英国のロザリオンだ。昨年７月のサセックスＳを呼吸器の感染症で見送り、今年５月に復帰。Ｇ１・３戦で〈３〉〈２〉〈２〉着と勝ち切れていないが、前走のサセックスＳで完全復調の兆しが見えた。ペースメーカー役とされた単勝１５１倍のキラートが逃げ切るまさかの展開だったが、首差まで追い込んだ最後の脚はインパクト十分。昨年の英愛マイルＧ１・２勝馬が、本来の走りを取り戻している。

おなじみ愛国のＡオブライエン軍団では仏２０００ギニーを制し、主戦のムーアとコンビを組み続けてきたアンリマティス、仏ダービー馬のカミーユピサロの３歳牡馬２頭も実力十分。英国からの参戦で、今年の英２０００ギニー馬のルーリングコートの上位食い込みもある。

〈９８年タイキシャトルが歴史的１勝〉

今年で１０４回目を迎える欧州マイルの最高峰レース。日本馬初参戦は１９８６年のギャロップダイナ（１２着）になる。そこから１２年後の９８年に日本調教馬初の偉業を成し遂げたのが、名伯楽・藤沢和雄調教師（引退）が管理した米国産馬のタイキシャトル。前年の３歳時にマイルＣＳ、スプリンターズＳ（当時は１２月）とＧ１連勝、翌年の安田記念で重賞６連勝を飾って海を渡ると、主戦の岡部とともに歴史的な勝利を挙げた。それ以降は３頭が欧州の強豪に挑んだが、０３年テレグノシスの３着が最高となっている。

歴代の勝ち馬には、キングマンボの母としても有名で８７、８８年に連覇した名牝ミエスクや、父子制覇を達成した９９年ドバイミレニアムと０５年ドバウィ、父として２１年のＮＨＫマイルＣ馬シュネルマイスターを出した１４年のキングマンなど、日本でもなじみのある名馬が名を連ねる。