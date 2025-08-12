ズバリ！夏に食べたい料理は？＜回答数 35,630票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第252回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！夏に食べたい料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ！夏に食べたい料理は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ミョウガとキュウリのサラダ風和えそうめん
【材料】（2人分）
ミョウガ 3個
キュウリ 1本
<タレ>
ゴマ油 小さじ 2
酢 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
コチュジャン 小さじ 2
塩 小さじ 1/2
白ゴマ 適量
素麺 2束
【作り方】
1、たっぷりのお湯を沸かし、半分の長さに折った素麺を茹でる。茹で上がったら、水でしめる。
2、ミョウガは薄切り、キュウリはせん切りにし、ボウルに入れる。＜タレ＞の材料加え、和える。
3、(2)に(1)を加え、味がなじむようによく和える。お皿に盛り、白ゴマを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
タレとよく和えて、しっかり冷やしてからでもおいしい。
(E・レシピ編集部)
