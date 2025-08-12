俳優三田寛子（59）が11日、インスタグラムを更新。ハワイの観光名所「ダイヤモンドヘッド」に登ったことを報告した。

三田は「今日は山の日」と書き出し、「ある日ハワイのダイアモンドヘッドへ 夜明け前から登り始め頂上について日の出を拝める事ができました」と明かし、ダイヤモンドヘッドの山頂での笑顔ショットを公開した。

続けて「はなまるマーケットのレギュラーをやらせて頂いて 岡江久美子さんから色々なことを教わった」と明かし、「ある日お嬢さんとハワイ旅行から戻られた時に『寛子ちゃん！絶対に登ってきてダイアモンドヘッド』と仰った」と振り返り、「トレイル中にもあの元気な岡江さんのお声がこだまし励まされました」と吐露。

そして「ようやく行って来ました！ 天国の岡江さんに ご報告兼ねて山の日に今日投稿します」と、20年に新型コロナウイルスに感染し、63歳で亡くなった、岡江久美子さんをしのんだ。

この投稿に「未だに岡江さんが亡くなったなんて信じられない思いです。きっと岡江さんもニコニコ喜んでくれてますね」「ダイヤモンドヘッド行けて良かったですね」「寛子さん素敵」などのコメントが寄せられている。