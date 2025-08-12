ケツメイシのリーダー大蔵（49）が11日、インスタグラムを更新。新しい家族を紹介した。

大蔵は「ご縁があって、ウタと同じ血統の子と出会うことが出来ました」と書き出し、4月に亡くなった愛犬ウタと同じ血統の子との出会いを報告。

そして「流石に色々と悩みましたが、家族に迎え入れることになりました。ウタ師匠の弟子が増えました」と明かした。

続けて「名前は、Lotta（ロッタ）といいます。※Lottaは『めぐり合わせ』を意味する『lot』からとった造語です 2025年5月23日生 生後2ヶ月、ドゾヨロシック」とつづり、愛犬のモニーと、新たに迎え入れたロッタを抱いた姿や、2匹がじゃれる様子、ロッタがおなかを見せて寝る姿などを公開した。

そして「改めまして…小山さん、ウタに引き続きご縁をありがとうございました」と感謝をつづった。

この投稿に「かわいすぎる、、、、、、です、素敵な出会いですね」「めちゃかわいいぃ」「ウタ師匠に似てます」「ウタちゃんが引き寄せてくれたご縁ですね」「素敵なご縁」などのコメントが寄せられている。