µÜº¬À¿»Ê»á¡¢¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÈÆ±»þ´ÖÂÓ¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¡ÖËÍ¡¢°Õ³°¤È¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤¬£··î£³£±Æü¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é£²£°Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿µÜº¬¥¢¥Ê¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é£²£°Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£º£Ç¯£³·î¤«¤é£µÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÀ¾ÈøÅí¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£´¡Ë¤«¤é°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¹²¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¸ÅÅÄ¡¡¾°¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ë¿¼¤¯»Â¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¶â¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¡£µ¤ÉÕ¤±¤ÐÄ¹¤¤ºÐ·î¤¬·Ð²á¤·¡¢µÜº¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»×¤¤¤ËËÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¡¢¥ß¥ä¥Í²°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£ºÇ½é¤Î£Ö£Ô£Ò¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÂæËÜ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¶õÇò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜº¬¥¢¥Ê¡££Ã£Í¤Î´Ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¡¢¥«¥Ð¡¼¤·Â³¤±¤ë¡£À¾Èø¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤äµÜº¬¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ëÍ±Í½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤Î¤â¤È¤Ç£²£°Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´£°ºÐ¶á¤¯Ç¯¾å¤ÎµÜº¬¥¢¥Ê¤Ë¡¢À¾Èø¥¢¥Ê¤ÏÅö½é¡¢¸·¤·¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ã¤·¤¤Êý¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¯ËÜÅö¤ËÃúÇ«¤Ë»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÜº¬¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¼Ô¤Î¥é¥¤¥ó¡Ê·ÏÎó¡Ë¤Çº£¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤ÄÈÝÄê¡£¼«¿È¤ÎÆÇÀå¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖËÍ¤¬ÆÇÀå¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ä¥Í²°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤Ç¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÏÅì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ»Í¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉÜ¸©¤Ç¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£¾ðÊóÀ¸ÈÖÁÈ¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢µÜº¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢°Õ³°¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤à¤·¤íÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ä»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°à½Ì¡Ê¤¤¤·¤å¤¯¡Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢º£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿®Ç°¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¡ÖÊ¿»þ¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë£²»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤É¤ì¤À¤±´ó¤êÅº¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿µÜº¬¥¢¥Ê¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¾Èø¥¢¥Ê¤â¡Ö¥È¥«¥éÎóÅç¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËËÜÈÖÃæ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡¢¤½¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡µÜº¬¡¡À¿»Ê¡Ê¤ß¤ä¤Í¡¦¤»¤¤¤¸¡Ë£±£¹£¶£³Ç¯£´·î£²£·Æü¡¢Åçº¬¡¦ÂçÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£²ºÐ¡£´ØÂçÂ´¶È¸å¡¢£¸£·Ç¯¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷Æþ¼Ò¡££¹£°Ç¯£´·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë½Ð±é¡¢£¹£´Ç¯¤«¤éÃ±ÆÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡££²£°£°£´Ç¯£³·î¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ï£°£¶Ç¯£··î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Î»Ê²ñ¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡À¾Èø¡¡Åí¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤â¤â¡Ë£²£°£°£°Ç¯£¸·î£±£¹Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£¿À¸Í½÷³Ø±¡Ãæ¹â¡¢ºåÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯£´·î¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£ÆÃµ»¤Ï²Î¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥é¥ª¥±¡¢¥²¡¼¥à¡¢£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ËüÇ¯É®½ñ¼Ì¡£·ì±Õ·¿£Á£Â¡£°¦¾Î¤Ï¡ÖÀ¾Èø¡×¡Ö¤â¤â¡×¡¢Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¡Ö¤â¤â¤ä¤ó¡×¡£