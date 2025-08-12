【全2回（前編／後編）の前編】

「論語」で70歳は「従心」、思うがままに行動しても道徳を踏み外さない年だという。翻って、政治学者として活躍してきた姜尚中（カンサンジュン）氏（75）の場合はどうだろう。長崎・鎮西（ちんぜい）学院で学院長を担う同氏の周辺を取材すると、あまりに「思うがまま」な老境が明らかになった。

＊＊＊

【写真を見る】「まるで二重人格」と言われる姜尚中氏

長崎県・諫早（いさはや）市の鎮西学院高校はキリスト教系の私学として144年の歴史を持つ、県内では押しも押されもせぬ名門校である。その母体である学校法人のHPに今年5月、ただならぬ雰囲気の文章が掲載され、NHKや全国紙が取り上げる事態となった。

姜尚中氏

「学院が公開したのは、第三者委員会による100ページ超の『調査報告書』なる文書です。これは2018年から学院トップの学院長を務める姜尚中氏が、昨年2月の臨時理事会で暴言を発したことなどを調査し、改善を促す内容のものでした。それに対し姜氏は報告書の公表と同じタイミングで、“何ら恥じるところはありません”とする『所感』を公開し、真っ向から対立する意見がHPの同じ場所に並ぶ異様な状況になったのです」（学院関係者）

「メディアで目にする印象と実像は全く違う」

「調査報告書」によれば、姜氏は学院の監事を務める弁護士に対し「大学生以下だ」「あなたのような人が弁護士をやっているとは信じられないよ」などと発言したという。姜氏といえば、かつては気鋭の論客としてテレビでも活躍し、東京大学名誉教授まで務めている政治学の重鎮である。落ち着いた語り口で知られる同氏だが、鎮西学院高校のOBで卓球元日本代表の宮崎義仁氏は「メディアで目にする印象と実像は全く違う」と語る。

「私も外部理事の一人として、くだんの理事会に参加していました。監事は法人が運営する鎮西学院大学の現代社会学部で学部長選挙の際、投票用紙に番号が付されていたとの情報提供があったと述べ、匿名性が脅かされる危険があると意見書を提出しました」

すると姜氏は、選挙を取り仕切った事務局長に監事がヒアリングしていないことを逆に問題視し、口論になったという。

「その時に報道のような発言が飛び出しました。姜氏は『まず事務局長に連絡すべきで、こんな文書を理事会に出すのは不適切だ。トラブルをチェックするはずの監事がトラブルメーカーになっているじゃないか』と言いました。しかし匿名の情報提供を当事者に伝えて解決すれば、隠蔽（いんぺい）になってしまいます。監事は学内の問題点を調べて報告する、本来の業務をこなしたまででしょう」（同）

「まるで独裁政権」

宮崎氏はこうした姜氏の言動を問題視し、昨年5月の理事会で姜氏の解任を求める議案を提出した。

「解任に必要な票数には達しなかったものの、理事の過半数の賛成を得ることができました。しかしその後、普通なら外部理事は改選時期が来ても再任が既定路線のはずが、対抗馬を立てられ、私は蹴落とされてしまったのです。反対派を排除する、まるで独裁政権のようなやり方です」（宮崎氏）

こうした動きや、暴言を受けた監事がさらに問題を追及する文書を出していたことから、学内では対立が鮮明に。第三者委員会が設置され姜氏の発言を「極めて不当」と結論付けたものの、いまだ遺恨を引きずっているのは先述の通りだ。

23年に出身地の熊本に夫妻で移住し、穏やかな「終活」ライフを送っているとインタビューで語った姜氏はなぜ、このような学院との確執を抱えるに至ったのか――。後編【「まるで二重人格」 政治学者・姜尚中氏に痛烈な批判が 学院長を担う鎮西学院で泥沼内紛が】では、学内のいざこざについて、本人の弁を含めてより詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年8月7日号 掲載