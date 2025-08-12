

楽天ペイで提供されている「熱中症のほけん」サービス（写真：筆者撮影）

【画像あり】意外とカンタン！「PayPay」「d払い」「楽天ペイ」のここをポチれば熱中症保険に加入できる

連日の猛暑により、多くの都道府県で熱中症警戒アラートが発表されることが常態化している日本列島。熱中症による救急搬送者数も増えていることから、その対策として短期保険に加入する人が増えているという。

とくに注目されているのが、日常的に使っている人も多い決済アプリ経由で手軽に加入できるタイプだ。

先行するPayPayは4年で38万件の加入

「PayPay」アプリ内の「PayPayほけん」は、今年度の「熱中症お見舞い金」のサービスを4月22日に提供開始。7月29日には加入件数が、昨年度の合計加入件数である13.2万件を、3カ月も前倒しで突破したことを公式サイトで発表した。昨年度の同時期と比較して、今年度の加入ペースは約1.2倍で増加しているそうだ。累計の加入件数はサービス開始から約4年で38万件に及ぶ。



PayPayの「熱中症お見舞い金」サービスはPayPayアプリのメニューから申し込める（画像：筆者撮影）

PayPayほけんの熱中症お見舞い金の保険期間は、1日間から7日間の範囲で選択できる「期間選択型」と、1カ月から6カ月の範囲で選択できる「月額型」を用意。保険料は1日100円から。熱中症の治療をしたときや、熱中症によって1泊2日以上の入院をした際に保険金が支払われる。

また、NTTドコモの決済アプリ「d払い」では、昨年から「ドコモの熱中症お見舞金保険」を提供。今年度は4月16日にサービスを再開しており、保険料は1日80円からとなっている。「おてがる」「基本」「しっかり」という3つのプランから選べて、熱中症の治療費や1泊2日以上の入院費、救急搬送費を補償してもらえる。



d払いアプリのメニューから申し込める「ドコモの熱中症お見舞金保険」（画像：筆者撮影）

これに続く形で、「楽天ペイ」アプリでは7月17日から「熱中症のほけん」の提供を開始。保険期間は日単位と月単位から選ぶことができ、1日100円から申し込める。保険金は熱中症診断時に治療をしたり、1泊2日以上の入院をした時に支払われる。

いつもの決済アプリからシームレスに申し込み

いずれも普段使い慣れた決済アプリでサービスが提供されており、保険料の支払いも決済アプリで完結することから、思いついたときにその場で加入できる。1日単位で加入できるので、例えばスポーツイベントに参加する前に申し込んだり、子どもの部活動や野外活動に備えることもできる。

これらのサービスが従来のものと異なる点は、別のサイトに移動したり、新たにブラウザを立ち上げるといった煩わしい動作を行うことなく、すべてを決済アプリ内でシームレスに完結できるところ。ユーザーは決済アプリ内の1つのコンテンツにアクセスしたように感じているものの、実際には別のサイトに遷移している。



楽天ペイアプリのメニューから申し込める楽天ペイの「熱中症のほけん」サービス（画像：楽天ペイメント提供）

例えば楽天ペイアプリの場合、「熱中症のほけん」のアイコンをクリックすると、システムの裏側で楽天少短（楽天少額短期保険）のサイトに遷移。最短5回のタップで手続きが完了する。また、契約内容の確認や保険の請求手続きなどは、楽天ペイアプリから行うことができる。

楽天グループでは、楽天ペイアプリを楽天フィンテックサービスの入り口にして、楽天経済圏（エコシステム）へと拡大させる戦略を立てている。

楽天フィンテックサービスとは、楽天カード、楽天ポイントカード、楽天銀行、楽天証券、楽天生命、楽天損保などのこと。今回の熱中症のほけんを提供する楽天少短も楽天フィンテックサービスの1つだ。

熱中症保険に秘められた大いなる野望

日常的に使うアプリの中で保険のサービスを告知することで、今まで自主的に加入しようと思ったことがない人にも短期保険を知ってもらうことができる。楽天IDで申し込みができ、保険料の支払い金額に対して最大2.5％の楽天ポイントが還元されるなど、ハードルの低さを感じてもらうことで、保険加入のきっかけ作りを目指す。

また、複数のアプリ間を遷移するなど、利用者が煩わしいと感じる体験を極力取り除くことで、操作の途中で加入を諦めてしまうケースを減らすことができる。わかりやすい短期保険に簡単に加入する体験をすることで、楽天ペイから保険ビジネスをスピーディーに拡大させることが狙いだ。

決済アプリは今、さまざまなサービスの入り口となるとともに、AI（人口知能）の活用も進んでいる。

例えばPayPayアプリでは、「熱中症お見舞い金」「インフルエンザお見舞い金」「コロナお見舞い金」の3つの保険において、ユーザーがアップロードした書類をAI-OCRサービスで自動読み取りするなど、AIによる業務効率化が進められている。

従来は保険査定担当者が診療明細書、調剤明細書、領収証、本人確認書類などの必要書類を目視で確認していたが、AI-OCRサービスで即座にデジタル化して業務システムに連携することで、圧倒的な作業効率化が実現。ユーザーから保険金の請求があったときに、最短で請求日翌日に保険金を支払うことができる。

PayPayの親会社であるLINEヤフーは、AI活用による業務効率化やサービスへの生成AI導入を推進。2025年度からはその次の段階として、AIエージェント化を本格始動することを発表している。

グループ各社のサービス利用情報を分析し、ユーザーが望む行動を事前に想定して、パーソナライズ化した提案を実施する。PayPayアプリは「デジタル金融プラットフォーム」と定義され、金融サービスの成長を加速させる存在となっている。

楽天でも、展開時期は未定だが、将来的に楽天のビッグデータとAIを活用し、ユーザーのニーズに応じたタイムリーな情報提供を展開する予定だ。

例えば熱中症のほけんでは、熱中症アラートが発表された地域にいる人に保険サービスを提案したり、熱中症対策グッズの情報などを発信する計画。このほか、国際空港にいるという位置情報から海外旅行保険の広告を送信したり、家電の購買履歴から家電補償保険を提案するといったことも計画中だという。

各社がしのぎを削る決済アプリ戦略

ドコモでもd払いや「dカード」などの金融サービスの利用を促進。5月29日には住信SBIネット銀行との資本業務提携を発表した。金融サービスをフルラインナップでそろえることで、スマートフォン1つでより便利な金融サービスを提案するべく、準備を整える。

日常的に使う機会が増えた決済アプリが、知らないうちにかなりの進化を遂げている。もう少ししたら、予約や買い物など、日常のさまざまな行動を促してくれたり、商品の提案をしてくれるなど、さらに便利な存在になりそうだ。

（綿谷 禎子 ： ライター）