µù»Õ¤È¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎàÆóÅáÎ®áÀîÂ¼»Ö¼ù¤¬È½Äê¾¡¤Á¤Ç£ÁµéÆþ¤ê·èÄê¡ÖºÇ½ªÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë£¶²óÀï¡¡¡»ÀîÂ¼»Ö¼ù¡ÊÈ½Äê£²¡½£±¡Ë»°ÈøæÆ¡ü¡Ê£±£±Æü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡µù»Õ¤È¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀîÂ¼»Ö¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Í£Ò¡á¤¬¡¢£Áµé¡Ê£¸²óÀï°Ê¾å¡ËÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£»°ÈøæÆ¡Ê£²£·¡Ë¡á¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¡á¤È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé£¶²óÀï¤Ç¡¢½é²ó¤«¤éÂÇ·âÀï¤òÅ¸³«¡£¸ß¤¤¤ËÉ¡·ì¤ò½Ð¤¹»àÆ®¤ò£²¡½£±¤ÎÈ½Äê¤ÇÀ©¤·¡Ö¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Á¥Ð¥ÁÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥Ï¥é¥À¥¸¥à¤«¤é°ÜÀÒ½éÀï¤Ç¡¢£Âµé¡Ê£¶²óÀï¡Ë£²¾¡ÌÜ¡££±£±·î¤Î¼¡Àï¤Ç£Áµé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯µù»Õ°ì²È¡£Á¥¤ÇÁáÄ«£´»þ¤ËÉã¿Æ¤é¤ÈÂçºå¡¦Ã¸ÎØ¡Ê¤¿¤ó¤Î¤ï¡Ë¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥·¥é¥¹¤ä¥¿¥¤¤Î¤Û¤«¡¢²Æ¤Ï¥Ï¥â¡¢Åß¤Ï¥Þ¥Ê¥¬¥Ä¥ª¤Ê¤É¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¡££²£²ºÐ¤Î»þ¡Ö»É·ã¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òËÜ³Ê²½¡£³¤¤«¤éÃë¤´¤í¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¢Ãë¿©¡¢Ãë¿²¡¢Í¼Êý¤«¤é¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤À¡£
¡¡µù¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤âËÜ¶È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢ÆüËÜ¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ½ªÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â¡È¤Ç¤Ã¤«¤¤µû¡É¤òÁÀ¤¦¡£¡ÊÅÄÂ¼¡¡Î¶°ì¡Ë
¡¡¢¡ÀîÂ¼¡¡»Ö¼ù¡Ê¤«¤ï¤à¤é¡¦¤·¤¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£··î£²£°Æü¡¢Âçºå¡¦ÀôÆî·´À¸¤Þ¤ì¡££²£¸ºÐ¡£Ã¸ÎØ¾®£´Ç¯»þ¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¸¥à¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£²Ç¯£±£±·î¡¢¥Ï¥é¥À¥¸¥à¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£¶¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡£¿ÈÄ¹£±£·£±¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÂ²¤ÏÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢»Ð¡¢Ëå¡£