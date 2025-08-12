事故から40年

死者520名、生存者4名。1985年8月12日に発生した日航機123便墜落事故の死傷者数は、2025年現在も日本の航空機事故でワースト、単独機での事故としては世界でワーストである。事故としては1件でも、そこには524名の死傷者とその身内、さらには関係者たちの物語が存在するのだ。

【写真】険しい山を越えて事故現場へ進む人たち…たどり着いた先には凄惨な光景が広がっていた

事故から1年後の1986年、「週刊新潮」はあの日を振り返る特集「悲報はこうして来た」を掲載した。今回はその中から、生存者を発見した上野村の村長、海外で悲報を受けた外国人搭乗者の遺族、虫の知らせがあったという遺族のエピソードをお届けする。

改めて冥福を祈り、空の安全に対する意識を新たにする日

（以下、「週刊新潮」1986年8月14・21日号「悲報はこうして来た」から「村長の長い一日」「国際電話に乗った『外国人遭難』」「食卓を襲ったこの胸の鼓動」を再編集しました。文中の年齢、役職等は1986年掲載当時のものです）

わが村に落ちたかも知れない

この事故によって全国にあまねくその名を知られるようになった「上野村」（群馬県多野郡）は、人口2000人余りの典型的な過疎の村だった。事故当日、この村の黒沢丈夫村長は東京に日帰り出張に出かけていた。

「私は上野村を通っている国道299号線の“整備促進期成同盟”の世話役をしているので、その総会に出席するため、東京の都道府県会館に出かけたのです。朝6時ごろクルマで家を出て、戻って来たのが夕方の6時58分ごろだったでしょうか。ホッとひと息ついて服を着替え、孫が見ているテレビのアニメ番組を横目でチラチラ見ていると、7時20分ごろ“日航機レーダーから消える”というテロップが入ったんです。そこで孫に言って、チャンネルをNHKに切り換えさせました」

むろん、この時はその日航機が自分の村に墜落したなどと思ってもみなかった。ただ、

「NHKの特集番組を中断して流された臨時ニュースの中に、たまたま長野の川上村で高原野菜の取り入れをしていた主婦が登場して、“大型の飛行機が危なっかしく三国山の方に飛んで行き、煙と火が見えた”と証言した。それを聞いて、これはひょっとするとわが村に落ちたかも知れないぞと、気になり始めました」

現場の様子を見ただけで場所がわかった

そこで村長は役場に電話するが、その時はまだ何の情報も入っていない。しばらくの間はテレビの前に張り付いていたが、

「8時ごろからは頭上をヘリや飛行機がブンブン飛び回り、9時半には県警本部長から電話が入り、“明朝、2000人ぐらいの機動隊を上野村から入れる”との話。そうこうするうちに、テレビで“北相木村では火を見た人はいない”などと報道されたので、やはりわが村かとの思いが強くなりました。とにかく寝ておかねばと11時には横になりました」

しかし、墜落現場が自分の村かどうか特定されないままでは気になって仕方がないし、そのうえ、

「頭上のヘリや国道の自動車の音がうるさくて何とも落ち着かず、その晩は蛇の生殺しみたいにイライラのし通しでした」

翌朝4時半には役場に出かけるが、テレビに映し出された墜落現場の様子を見ただけで土地カンのある村長にはそこがどこかはすぐに分かった。

ゆっくり振られていた女性の手

消防団の今井興雄さん（36）もテレビの画面を見て墜落現場が御巣鷹山付近だと確信して、いよいよこれは招集がかかるなと覚悟を決めた。

「午前6時ごろには待機命令が出て、6時20分には上野中学の校庭に集合がかかりました」

すぐさま御巣鷹山を目ざして出発し、現場に着いたのが午前10時半ころ。そのあまりの惨状にしばらくは茫然と座っているだけだったというが、彼の目前でさらに信じられないことが起こったのである。

「目の前のガレキが動いたのに副団長が気づき、猟の経験のある私に“テンやキツネが人間の肉を食いに出てくるかな”と聞きました。私が“そんなキツネやテンは日本にゃいねえ”と言っている間に、またスクラップが動く。こりゃおかしいと、我々が立ち上った途端、女の人の手がゆっくり振られるのが見えて、生存者がいることが分かった。……もうみんなで興奮しちゃって大変でした。そして彼女たちの救出のため尾根まで、400メートル登る距離が、あんなに長いと思ったことはなかったですよ」

2人が最後まで一緒だったことが何よりの救い

搭乗者名簿にはさまざまな目的で日本を訪れていた外国人の名前もあった。インドのニューデリー市内に住むインド国籍の41歳男性とその妻は、8月4日に来日、関西方面へ観光に行く途中、事故に遭っている。家族への第一報は、日航社員からの国際電話だった。男性の妹（36＝ニューデリー在住）によれば、

「日航の人から電話で連絡がありましたが、あまりに突然なので全く信じられませんでした。その後、テレビでもそのニュースを流していましたし、新聞でも123便が墜落したことが書いてあったので、本当なんだという気持が大きくなってきました」

男性は技術コンサルタント会社のボス、妻はイギリスに本社のある会社の重役。夫妻の補償金が2人合わせて約3000万円という件でも話題を集めたが、

「私たちが補償に合意した第1号だとは知りませんでした。とにかく、日航の人たちの対応には大変、満足しています。仲の良かった2人が最後まで一緒だったということが何よりの救いだと、今は思っています」

父の旅行日程を見て愕然

外国人の遺族がすべて、日航からの国際電話で悲報を知らされたわけではない。息子を失ったアメリカの61歳女性は、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で、国務省からの電話を受けている。

「夕食を食べている時、突然、電話が鳴り、“息子さんの名前が日本での飛行機事故の乗客名簿に載っていることをご存じですか”と聞かれました。驚いて、“全然、知りません”と答え、テレビをつけたら、その事故のことを詳しく報道していました。そして、息子が本当に亡くなったということが、初めてわかったのです。息子は早稲田大学に1年間留学したことがあり、日本の大学で東洋文化を専攻、修士課程を終えるところでした」

また、コロラド州デンバーに住む22歳男性は、12日の朝、3歳下の妹に起こされた。

「テレビを見ていた妹が、日本で航空機が墜落して500人もの人が死亡したというニュースを聞き、僕の寝室にやってきたんです。2人で父の旅行日程を見たんですが、その飛行機のフライトナンバーを見た時は、本当に信じられませんでした。それから母と妹と3人で24時間ニュースを放送しているCNNにじっと見入っていました。父が別便に乗り換えていることを祈りながら」

予定便をキャンセルして一つ早い便に

西ドイツでは12日の夕方6時ごろ（日本時問13日午前2時）、1人の女性がラジオを聴いた友人から事故を知らされていた。

「私のボスが日本に行っていることを知っていたので不安に思い、日本人の友人（西ドイツ駐在中）に頼み、日本に国際電話をかけてもらいました。そして、すぐにボスの夫人に電話を入れました。これがおそらく彼女にとっての第一報だったと思います」

夫人は居間で赤ちゃんと遊んでいたところで、

「事故のことを伝えると、“主人は123便でなく、そのあとの最終便に乗る予定になっているから心配ないわ”と答えました。これは後からわかったことですが、ポスは予定の会議が早く終わったので、予定便をキャンセルして一つ早い便に乗ってしまっていたのです……」

もう駄目だと観念したのですよ

「どこからの連絡よりも早く、夫の死を予感した」――数ある遺族の中には、こんな独特の受け取り方をした人もいる。阪神電鉄専務兼阪神タイガースの球団社長だった中埜肇氏（6当時）の妻トシさん（61）もそうした1人だった。

中埜氏はこの日、阪神電鉄関連の仕事があり、昼の全日空機で上京。運輸省に赴いたあと、日航機に乗り合わせた。子供は独立して、トシさんと2人暮らし。夫人は兵庫県の自宅で夫君の帰りを待っていた。

「夕方、6時前でしたでしょうか。主人が“今から搭乗する。7時40分ごろには帰れると思うから、食事の支度をしておいてくれ”と電話してきたのです。妙な胸騒ぎがしたのは、その7時40分ごろ、私が台所で食事の準備をしていた時でした。外でバタンと車のドアが閉まるような音かしたので、“ああ、主人が帰ってきたな”と思い、外を窺（うかが）ってみると、誰もいない。不吉な思いにかられてテレビをつけると、そこでしきりに流れていたのが“日航123便の機影が消えた”というテロップだったのですよ」

夫の搭乗機の便名を承知していたトシさんは、その瞬間「夫の死を確信」したという。

「飛行機の機影が消えたといえば、それはもう絶望と考えていい。私はその時点で、もう駄目だと観念したのですよ」

もしやと思ってテレビにかじりついた

ともあれ、トシさんはいま、1年前を思い起こして、こう語る。

「あの時、私の頭をよぎったのは、主人は阪神タイガースの関係者でもある。これはマスコミの方か殺到してくるなということでしたね。そこで、家中の雨戸を閉め、灯りも消して留守を装いました。その一方で、阪神の広報の方や弟たちに連絡し、取材に対応してもらうよう手配したのです」

案の定、マスコミは彼女の家の前にワッとばかりに押し寄せた。

「でも」とトシさんがいう。

「おかげで、一部には私が心痛のあまり倒れて寝込んだと書いたところもありましたが、それより何より、その晩はむろんそれどころではなかったんですよ。どうしていいか分からず、ただただ一晩中、テレビを見続けておりました。で、朝になって、“生存者がいる模様”というニュースが流れた時には、やっぱり、“もしや”と思ってテレビにかじりついたのです」

トシさんによれば、「その間、日航からは、どうしたわけか、ついに何の連絡もなかった」ともいう。いずれにしてもこの日、中埜氏が上京し、運輸省に赴いたのはきわめて異例。

「毎週月曜日は、大阪で電鉄の常務会があるので、大阪を留守にするということはこれまでほとんどなかったのですよ」

トシさんには、それが何とも心残りらしいのだ。

デイリー新潮編集部