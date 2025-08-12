日航ジャンボ機が群馬県御巣鷹山に墜落したのは1985年8月12日。奪われた520名の命の中に「上を向いて歩こう」などの曲で知られる歌手の坂本九さんがいた。最愛の夫を失った女優・柏木由紀子さん（77）が語る、遺族としての40年。

＊＊＊

事故から4日後、ようやく夫と対面

時がたてば解決する――。そう慰めてくれる人の言に、柏木さんは憤りを覚えたこともあったという。実際、時は流れても、怒りや恐れは消えていない。柏木さんが声を絞り出すように語る。

「あれから40年たちますが、事故以降、日航には一度も乗っていません。今も飛行機は極力避け、国内の移動は新幹線を使うことがほとんど。二人の娘が飛行機で移動するときは“大丈夫かな”と、つい不安になります。今も日航を許す気持ちにはなれません」

墜落事故で夫の坂本九さんを亡くした柏木由紀子さん

坂本九さんは当時43歳、柏木さんは37歳。結婚して14年、11歳と8歳の娘がいた。

坂本さんが仕事から帰宅すると、妻と娘たちの三人がその隣に座りたがって“パパの取り合い”が起こる、まるで絵に描いたような幸せに満ちた家族だった。

事故当日は、父親を慕ってやまない娘二人と風呂に入っていたという。

「先にお風呂から出てテレビを見ていた長女が“ママーッ！”と駆け戻って来たんです。“日本航空の飛行機が行方不明だって”と」

日ごろ坂本さんは全日空に乗っていたが満席のため、この日に限って日航便が手配されていた。

「夜になると親戚やスタッフが集まって自宅に人が増え、家の周りを報道陣が囲んでいる状態でした。テレビでは搭乗者名簿が読み上げられていて、主人の本名である“オオシマヒサシ”とアナウンサーが口にするのが聞こえてきたんです」

翌日午前2時、柏木さん一家は車で現地へと向かった。ようやく夫と対面できたのは、事故から4日後のことだ。

「ひつぎの中を見たときの思いは、とても言葉では言い表せません。御巣鷹山には翌年の8月12日に初めて登り、その後も何度か行きましたが、今年行く予定はないです。登ると事故を思い出し、辛くなってしまうのです」

「これからはママが働かないと食べていけないの？」

悲嘆に暮れる日々の中、仕事に復帰するきっかけとなったのは亡き夫の縁。

「事故の翌年、主人が司会をしていたテレビ新広島の番組での司会を引き継ぐお話をいただいて。最初はお断りしていたのですが“被爆のどん底から立ち直った広島で柏木さんにも悲しみから立ち直ってほしいんです”と言われ、お受けしました。“これからはママが働かないと食べていけないの？”って娘に聞かれた経験もあり、一家の大黒柱としてしっかりしなきゃと思ったんです」

以降女優業を再開し、多数のドラマに出演。近年はSNSで発信するファッションが注目を集め、今年4月には3冊目となるスタイルブックを出版した。

「再婚は考えなかった」

結婚から半世紀以上が過ぎた現在も、坂本さんと過ごした都内の地に居を構えている。

「20年ほど前に家を建て替えたのですが、それが一つの区切りになったように思います。新しい家に友人を招いたり、バラを育てたり、できる限り楽しいことを考えるようにしました」

新たな住まいにも、坂本さんの“居場所”が存在する。

「1階には主人のコーナー、2階には主人の背広を並べた場所があります。交際前に主人から渡された、電話番号を書いたメモも保管しています。結婚生活は幸せな思い出ばかりなので、遺品も残しておきたいんです」

経過した時の長さを実感することもある。

「主人だけが若いままで、長女は51歳、次女は48歳になり、二人とも主人の年齢を追い越しました。存命なら彼は83歳。歌番組などで芸歴の長い歌手の方を見ると“生きていたらこの方と共演していたかも”と、ふとした瞬間に思ったりします。再婚は考えませんでした。それだけ主人が私にとって大きな存在だったということでしょう」

そう言って自宅にてほほ笑む彼女のそばで、大きなポートレートに収められた往時の坂本さんが笑顔を見せていた。

