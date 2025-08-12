第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大が１１日、長野・菅平高原合宿で恒例の坂トライアルを行った。

小雨が降る中、午前６時１５分にスタート。１８キロを設定ペースで集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高１３２２メートルから同１５３５メートルメートルまで標高差２１３メートルを全力で駆け上がり、心肺機能を限界まで追い込んだ。「心臓が口から飛び出そうになる」と選手が口をそろえるほどのきつい２１キロ走だ。エースで主将の黒田朝日（４年）が断トツでゴール。自身が昨年マークした「コース記録」をさらに更新した。原晋監督（５８）は「全体的に昨年よりもタイムが良くなっています。箱根駅伝３連覇を目指せる厚い選手層になってきました」と好記録連発に手応えを明かした。

東京世界陸上男子マラソン日本代表の吉田祐也（２８）らＧＭＯインターネットグループの一部の選手も合同で練習。吉田は全体４位で坂トライアルを走破した。青学大時代から毎年“地獄”の坂トライアルに挑戦している吉田は「学生が強くて、全体４番でしたが、このコースの自己ベスト記録が出ました。いい練習ができました」と充実した表情を見せた。

世界陸上男子マラソンは９月１５日スタート。青学大を練習拠点に置く吉田は普段は「学生の３割増し」の練習メニューをこなしているが、大一番まで約１か月となり、現在は学生とほぼ同じメニューで練習を続けている。「故障なく練習を積んでいます。順調です」と吉田は前向きに話した。

坂トライアルを終えた後、選手は宿舎まで起伏が激しい７キロを走って帰った。ウォーミングアップを含めれば朝練習だけで３０キロ超。東京世界陸上で６位以内の入賞を目指す吉田祐也と箱根駅伝３連覇を目指す青学大は、泥臭く走り込んでいる。

◆青学大「坂トライアル」上位選手>（８月１１日、菅平高原）※はＧＭＯインターネットグループ

＜１＞黒田 朝日（４年）

※ 岸本 大紀

＜２＞鳥井 健太（３年）

※ 吉田 祐也

＜３＞飯田 翔大（２年）

＜４＞平松 享祐（３年）

＜５＞黒田 然 （２年）