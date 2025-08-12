◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽２回戦 高川学園８―５未来富山（１１日・甲子園）

高川学園（山口）は雨の影響で甲子園入りが遅れた応援部隊が着いた瞬間、４番の遠矢文太捕手（３年）に勝ち越し３点二塁打が飛び出すミラクル。未来富山のプロ注目左腕・江藤蓮（３年）を攻略し、４年ぶりの勝利を挙げた。

力強い応援が、快打には欠かせなかった。３―３と同点の４回２死満塁だ。高川学園の主砲・遠矢文太は気合を入れ直した。「あいつらのためにも絶対打たないと」。中越えへ勝ち越しの３点二塁打。未来富山のプロ注目左腕・江藤蓮のフォークを逃さなかった。

前日の夜から続いた豪雨の影響で、吹奏楽部が来場を断念。山口からの応援団を乗せたバスは試合開始に間に合わなかった。序盤、一塁側アルプス席からの応援は、補助部員や保護者による声と手拍子だけ。到着したのは４回、遠矢の第３打席直前だった。すぐに準備を整え、勝ち越しのチャンスに合わせて応援歌がスタート。遠矢にとって、何よりの後押しになった。

２点を追う２回には先頭でソロ。１ストライクから２球目のカーブを左翼へ運んだ。「甲子園という舞台でしか味わえない感覚。一生残るもの」。両校に本塁打が出たのは、低反発バットが導入された２４年春以降では初。同校が甲子園で本塁打を記録したのも、２１年の１回戦・小松大谷戦でドラフト１位候補の立石正広（現創価大）が放って以来２本目だった。

１日の朝食で、隣に座った松本祐一郎監督（３８）は、バナナを遠矢へ手渡して言った。「バックスクリーンをイメージして食べるか」。バナナをバットに見立て、あらゆる状況から本塁打を放つことをイメージ。３安打５打点の４番打者は「きょう打った変化球（カーブ）をレフトスタンドへ運ぶ想像もしていた」と胸を張り、指揮官も「言ってみるもんやな」とニンマリの様子だった。

スタンドで見守った父・智幸さん（４３）は俳優・菅原文太の大ファン。「力強い男になってほしいと、文太という名前をつけてもらった。強く生きることを大切に」と親孝行の途中でもある。応援そのものに感謝した一日。誰よりも強く、熱く、チームを引っ張る。（藤田 芽生）