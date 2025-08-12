◇パ・リーグ ソフトバンク3―1日本ハム（2025年8月11日 みずほペイペイ）

ソフトバンクが日本ハムとの首位攻防3連戦で3連勝した。「9番・中堅」の牧原大成内野手（32）が1―1の4回1死満塁、右前へ決勝の適時打。初盆を迎える大好きだった父方の祖母へ「ばあちゃん頼む」と祈った一打だった。大関友久投手（27）は有原、モイネロに続き、6回1失点で初の2桁10勝目。チームは5連勝で貯金は最多更新の27。本拠地では2005年以来の12連勝だ。最速で14日にも連覇への優勝マジック「32」が点灯する。

背中を押してくれた打球は右前へ転がった。試合後、ヒーローとなった牧原大は「おばあちゃん、やったよー！」と叫んだ。球団が誕生した05年以来20年ぶりの本拠地12連勝の歓喜に花を添えた。

「追い込まれていましたが“ばあちゃん頼む！”と念じて、打つことができました」

1―1の4回1死満塁。カウント2―2から2番手・上原の外角カットボールを振り抜いた打球は、決勝の右前適時打となった。

春からピンチやチャンスで力を貸してほしいと祈る存在がいる。1月に亡くなった父方の祖母だ。「ばあちゃんは優しかった。怒られたことがなかった。いつも雁の巣に来てくれてました」。育成選手でプロ入りし、かつての2軍本拠地で努力する孫の応援に駆けつけてくれていた。天国から見守ってくれると信じ、グラウンドに立つ。初盆を前にした手向けの一打だった。

「今年は得点圏でも成績は悪くないし、投手を助けたい気持ちでできている。本当に、離脱なく、けがなく来ることができている」。8月は9試合で35打数15安打の打率・429、9打点と絶好調のチームを“最後尾”の9番から支える。

選手会長の周東が腰痛の影響で2試合欠場。代わりに「中堅」で先発出場した背番号8は、途中から二塁へと回った。「距離が変わるので難しさはある」と言いつつ、そつなくこなすのが“ジョーカー”と呼ばれた男の本領だ。小久保監督は「（周東）佑京がいない中でセンターにセカンドでね」と称える。

チームは5連勝で貯金は最多更新の27。日本ハムとの直接対決に3連勝し、4ゲーム差へと広げた。あす13日からの西武2連戦で連勝すれば日本ハム、オリックスの結果次第でリーグ連覇に向けた優勝マジック「32」が初点灯する。

ただ、牧原大は冷静だ。「全然、油断できない。まだ日本ハムとは（6試合）やるので」。大好きなばあちゃんに優勝と日本一を報告するまで、隙は見せないと決めている。 （井上 満夫）

○…ソフトバンクの優勝へのマジックナンバー点灯は最短で14日。ソフトバンクが13、14日の西武戦に連勝し、同日程でロッテと対戦する日本ハムが連敗し、楽天と戦うオリックスの結果次第で「M32」が出る。