¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤Î¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè7²ó¤Ï¡ÖºÇ¶á°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¡ÚÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤Ï·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡Û
¡¡¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤Ë¡È½é¾¡Íø¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£7·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½Â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ª¸¶¤¬¸õÊä¤ò8¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁ°ÅÄÍª¤¬Áª¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ÃíÊ¸¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£µÞ¤¤ç³¤³°¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î30Æü¡¢ÎÀ¤ËÇ°´ê¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥óÀ½¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬ÆÏ¤¡ÖÁáÂ®¡¢»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·ª¸¶¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¹â¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£À¸°Õµ¤¤À¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¸µ¡¹¤Ï¡ÈÃÞ¸å¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£