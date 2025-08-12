【J1順位表】鹿島が首位浮上 神戸3位転落 町田“怒とうの6連勝”で猛追 首位鹿島から6位広島まで勝ち点差『4』
サッカーJ1リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が行われました。
首位が入れ替わった今節。鹿島アントラーズがFC東京を破り、連勝で首位浮上。柏レイソルも湘南ベルマーレに完封勝利で2位に順位を上げました。前節まで首位で7戦無敗だったヴィッセル神戸は、FC町田ゼルビアに敗れ3位転落。一方の町田は6連勝とし、首位と勝ち点差『4』の5位に浮上し優勝争いへ。首位鹿島から6位サンフレッチェ広島までの勝ち点差は『4』となっています。
下位では、東京ヴェルディが横浜F・マリノスを破り14位浮上。下位のチームはいずれも黒星。19位横浜FCは7連敗、20位アルビレックス新潟は6連敗となっています。
【J1第25節結果】
◆東京V 1−0 横浜FM（味の素スタジアム）
得点【東京V】谷口栄斗（後半17分）
◆浦和 2−1 横浜FC（ニッパツ三ツ沢球技場）
得点【浦和】小森飛絢（前半8分、後半8分）【横浜FC】アダイウトン（後半45＋9分）
◆福岡 5−2 川崎F（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）
得点【福岡】名古新太郎（前半24分、後半28分）上島拓巳（前半36分）碓井聖生（後半40分）紺野和也（後半43分）【川崎F】橘田健人（前半4分）エリソン（前半29分）
◆広島 0−0 清水（エディオンピースウイング広島）
◆柏 2−0 湘南（三協フロンテア柏スタジアム）
得点【柏】小屋松知哉（前半44分）中川敦瑛（後半45分）
◆鹿島 1−0 FC東京（味の素スタジアム）
得点【鹿島】田川亨介（後半36分）
◆町田 2−0 神戸（町田GIONスタジアム）
得点【町田】中山雄太（前半6分）相馬勇紀（前半36分）
◆京都 2−1 名古屋（豊田スタジアム）
得点【京都】ラファエル エリアス（後半25分）福田心之助（後半37分）【名古屋】キャスパー ユンカー（後半16分）
◆岡山 3−0 G大阪（パナソニック スタジアム 吹田）
得点【岡山】岩渕弘人（前半10分、前半36分）木村太哉（後半44分）
得点【C大阪】中島元彦（前半13分）ルーカス フェルナンデス（後半9分）オウンゴール（後半36分）【新潟】堀米悠斗（前半2分）