サッカーJ1リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が行われました。

首位が入れ替わった今節。鹿島アントラーズがFC東京を破り、連勝で首位浮上。柏レイソルも湘南ベルマーレに完封勝利で2位に順位を上げました。前節まで首位で7戦無敗だったヴィッセル神戸は、FC町田ゼルビアに敗れ3位転落。一方の町田は6連勝とし、首位と勝ち点差『4』の5位に浮上し優勝争いへ。首位鹿島から6位サンフレッチェ広島までの勝ち点差は『4』となっています。

下位では、東京ヴェルディが横浜F・マリノスを破り14位浮上。下位のチームはいずれも黒星。19位横浜FCは7連敗、20位アルビレックス新潟は6連敗となっています。

【J1第25節結果】

◆東京V 1−0 横浜FM（味の素スタジアム）

得点【東京V】谷口栄斗（後半17分）

◆浦和 2−1 横浜FC（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【浦和】小森飛絢（前半8分、後半8分）【横浜FC】アダイウトン（後半45＋9分）

◆福岡 5−2 川崎F（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【福岡】名古新太郎（前半24分、後半28分）上島拓巳（前半36分）碓井聖生（後半40分）紺野和也（後半43分）【川崎F】橘田健人（前半4分）エリソン（前半29分）

◆広島 0−0 清水（エディオンピースウイング広島）

◆柏 2−0 湘南（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】小屋松知哉（前半44分）中川敦瑛（後半45分）

◆鹿島 1−0 FC東京（味の素スタジアム）

得点【鹿島】田川亨介（後半36分）

◆町田 2−0 神戸（町田GIONスタジアム）

得点【町田】中山雄太（前半6分）相馬勇紀（前半36分）

◆京都 2−1 名古屋（豊田スタジアム）

得点【京都】ラファエル エリアス（後半25分）福田心之助（後半37分）【名古屋】キャスパー ユンカー（後半16分）



◆岡山 3−0 G大阪（パナソニック スタジアム 吹田）

得点【岡山】岩渕弘人（前半10分、前半36分）木村太哉（後半44分）

◆ C大阪 3−1 新潟（ヨドコウ桜スタジアム）得点【C大阪】中島元彦（前半13分）ルーカス フェルナンデス（後半9分）オウンゴール（後半36分）【新潟】堀米悠斗（前半2分）