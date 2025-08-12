夏帆と竹内涼真がW主演を務める10月期のTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に中条あやみが出演することが発表された。

参考：夏帆×竹内涼真が夫婦役でW主演 『じゃあ、あんたが作ってみろよ』10月期TBSで放送決定

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

中条が演じるのは、竹内演じる勝男の初めての女友達・柏倉椿。椿は、勝男が鮎美と別れてから始めたマッチングアプリで知り合う女性だ。通販会社の社長で、明るく思ったことをすぐ口に出してしまう無邪気さもあり、細かいことは気にしない一面もあるが、実は“ある過去”を忘れられずにいる。勝男にとって良き相談相手であり、勝男の背中を押すキーパーソンとなる。

中条がTBS連続ドラマにレギュラー出演するのは、『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2021年）以来、約4年ぶり。竹内とは、『君と世界が終わる日に』シリーズ（日本テレビ×Hulu）以来の共演となる。

本作の出演に際し中条は、「私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです」とコメントを寄せた。

中条あやみ（柏倉椿役）コメント椿のキャラクター設定を聞いて、自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました。私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです。この役を通して成長できたら嬉しいです。台本を読んで、竹内さんは勝男に似ていると思いました。いい意味で猪突猛進なので、竹内さんと共演シーン、友達として支え合う場面をどう演じるか楽しみです。竹内さんとはこれまで、全く違う役柄でご一緒していたので、今回の共演もとても期待しています。夏帆さんとは初めての共演ですが、まだ同じシーンがなく、お話する機会がないんです。これからご一緒できるのが本当に楽しみです！私自身、椿という役を丁寧に演じていきたいです。このドラマを通じて、皆さんが自分らしさや好きなものを改めて見つめ直すことができればいいなと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）