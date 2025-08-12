¼«Ì±ÅÞà½ªßáá¤ÎÃû¸õ¤«¡¡Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Î²»À¼Î®½Ð¡ÄºÙÌî¹ë»Ö¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌ±¼çÅÞËö´ü¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç°·¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÁíºÛ¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤âÌµ½ý¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë°©Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¡¢£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î»¿ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²áÈ¾¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÁíºÛÁªµó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤Ç¤Ë¼«Ì±ÅÞµÜºê¸©Ï¢¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤À¡££¶ÆüÇÛ¿®¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹ñ²ñ²¦»Ò¡¡ÉðÅÄ°ì¸²¤Î¤è¤í¤·¤¯¤É¤¦¤¾¡×¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÙÌî¹ë»Ö½°±¡µÄ°÷¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡££²¿Í¤È¤â¤«¤Ä¤ÆÌ±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ËÍÉ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¡ÊÏ¿²»¡Ë¥Æ¡¼¥×¤¬³°¤Ë½Ð¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡ÊÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¡Ë¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÙÌî»á¤â¡Ö»ä¤â¤¢¤ì¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢Ì±¼çÅÞ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢£··îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÏËÁÆ¬°Ê³°¤ÏÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Ï¿²»¤µ¤ì¤¿Èó¸ø³«ÉôÊ¬¤Î²»¸»¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞËö´ü¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ëö´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èà¼«Ì±ÅÞ¤Î½ª¤ï¤êá¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ»þÂå¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¡¢ÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¼Ô¤¬µÄ°÷¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë£É£Ã¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ²ñµÄ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é£É£Ã¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼êË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÅÞËö´ü¤òÅö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÏÀÍý¤¬¤¤Á¤Ã¤ÈÅ°Äì¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¿¥¤Ã¤Æ¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È²òÀâ¡£Ï¿²»Î®½Ð»ö·ï¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
