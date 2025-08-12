サッカーJ2リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が開催されました。

前節無敗記録が『15』でストップした首位水戸ホーリーホックは、モンテディオ山形に勝利。勝ち点を51に伸ばし、2位以下との差を縮ませず。ジェフユナイテッド千葉は、RB大宮アルディージャを破り2位キープ。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に勝利し3位浮上。V・ファーレン長崎も北海道コンサドーレを破り、4位に順位を上げました。

首位水戸が頭一つ抜け出しているJ2。2位千葉から7位大宮までの勝ち点差は『4』と混戦状態が続きます。8位のジュビロ磐田は連敗を喫し、J1昇格を争う上位との差が広がっています。

【J2第25節結果】

◆秋田 0−0 藤枝（ソユースタジアム）

◆長崎 2−1 札幌（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】マテウス ジェズス（後半23分、後半45+7分）【札幌】高嶺朋樹（前半18分）

◆千葉 1−0 大宮（NACK5スタジアム大宮）

得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（後半2分）

◆今治 3−2 熊本（アシックス里山スタジアム）

得点【今治】山田貴文（前半26分）ヴィニシウス ディニス（前半32分）弓場堅真（後半16分）【熊本】古長谷千博（後半3分）半代将都（後半43分）

◆大分 2−2 富山（クラサスドーム大分）

得点【大分】グレイソン（前半16分）戸根一誓（前半45+2分）【富山】松岡大智（前半8分）古川真人（後半8分）

◆いわき 3−1 磐田（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】山下優人（前半31分）山中惇希（前半43分）五十嵐聖己（後半38分）【磐田】角昂志郎（後半45＋1分）

◆徳島 2−0 仙台（ユアテックスタジアム仙台）

得点【徳島】エウシーニョ（前半20分）西野太陽（後半45分）

◆水戸 2−1 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【水戸】渡邉新太（前半5分）大崎航詩（前半20分）【山形】堀金峻明（後半45+6分）

◆鳥栖 1−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）

得点【鳥栖】西澤健太（前半17分）

◆甲府 1−0 山口（維新みらいふスタジアム）得点【甲府】内藤大和（前半40分）