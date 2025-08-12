【J2順位表】2位千葉から7位大宮まで勝ち点差『4』J1自動昇格＆昇格PO争いはし烈 首位水戸は勝利で勝ち点51
サッカーJ2リーグは、9日（土）〜11日（月）に第25節の10試合が開催されました。
前節無敗記録が『15』でストップした首位水戸ホーリーホックは、モンテディオ山形に勝利。勝ち点を51に伸ばし、2位以下との差を縮ませず。ジェフユナイテッド千葉は、RB大宮アルディージャを破り2位キープ。徳島ヴォルティスはベガルタ仙台に勝利し3位浮上。V・ファーレン長崎も北海道コンサドーレを破り、4位に順位を上げました。
首位水戸が頭一つ抜け出しているJ2。2位千葉から7位大宮までの勝ち点差は『4』と混戦状態が続きます。8位のジュビロ磐田は連敗を喫し、J1昇格を争う上位との差が広がっています。
【J2第25節結果】
◆秋田 0−0 藤枝（ソユースタジアム）
◆長崎 2−1 札幌（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）
得点【長崎】マテウス ジェズス（後半23分、後半45+7分）【札幌】高嶺朋樹（前半18分）
◆千葉 1−0 大宮（NACK5スタジアム大宮）
得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（後半2分）
◆今治 3−2 熊本（アシックス里山スタジアム）
得点【今治】山田貴文（前半26分）ヴィニシウス ディニス（前半32分）弓場堅真（後半16分）【熊本】古長谷千博（後半3分）半代将都（後半43分）
◆大分 2−2 富山（クラサスドーム大分）
得点【大分】グレイソン（前半16分）戸根一誓（前半45+2分）【富山】松岡大智（前半8分）古川真人（後半8分）
◆いわき 3−1 磐田（ハワイアンズスタジアムいわき）
得点【いわき】山下優人（前半31分）山中惇希（前半43分）五十嵐聖己（後半38分）【磐田】角昂志郎（後半45＋1分）
◆徳島 2−0 仙台（ユアテックスタジアム仙台）
得点【徳島】エウシーニョ（前半20分）西野太陽（後半45分）
◆水戸 2−1 山形（NDソフトスタジアム山形）
得点【水戸】渡邉新太（前半5分）大崎航詩（前半20分）【山形】堀金峻明（後半45+6分）
◆鳥栖 1−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）
得点【鳥栖】西澤健太（前半17分）
