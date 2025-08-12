¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÆ°¤¤òÆß¤é¤»¤ëÀÐÇË¼óÁê¡ÖÁíºÛÁª½ÐÇÏ¡×¤Î²ÄÇ½À¡¡ÂÐ·è¤Ê¤éàÎáÏÂ¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨á¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô°·¤¤
¡¡¤ªËßÌÀ¤±¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£Â³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÏàÎáÏÂ¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨á¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÅÞµ¬Ìó¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î²áÈ¾¿ô¤¬»¿Æ±¤¹¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯¸å¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤òÁ°¤ËÁíºÛÁª¤Î³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¤ä»þ´ü¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªËß¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË»á¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÈ¿±þ¤â¿µ½ÅÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²áÈ¾¿ô¤¬»¿Æ±¤·¡¢ÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¼¡¤Î¼óÁê¸õÊä¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¾®Àô»á¤Ï¡¢½ÐÇÏ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ï¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½ÐÇÏ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¢³ÕÆâ¤Ë¤¤¤ë¾®Àô»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢àÎáÏÂ¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÃ«³ÀÄ÷°ìÁíºÛ¤¬ºÆÁª½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢àÊ¿À®¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨á¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î´´»öÄ¹¡¦ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¡£·ë²ÌÅª¤Ë´ßÅÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿ÌÐÌÚ»á¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±£±Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î´Ú¹ñ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¤¬Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ºö¿ë¹Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Á°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤Î²ÄÈÝ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
