¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼ó°Ì²÷Áö»Ù¤¨¤ëà¼ùÌÚÊýÄø¼°á¡ÖÆ£°æ¡×¡Ö¾¾ËÜÍµ¡×¡Ö¿ù»³¡×½ªÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ£¡×¡Ö¾¾¡×¡Ö¿ù¡×¤Î¡È¼ùÌÚÊýÄø¼°¡É¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤é¤ÏÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢½ªÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÄÌ»»100¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤¿¾¾ËÜÍµ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë30¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅþÃ£¡£¿ù»³¤Ï17¥»¡¼¥ÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤ò6²ó¡¢89µå¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç´Ø¤òÂå¤¨¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£