【初恋DOGs 第7話】愛子、ソハの告白に戸惑う 食事会で波乱の展開に
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）の第7話が、12日に放送される。
【写真】清原果耶＆ナ・イヌが見つめ合う
本作は、愛を信じないクールな弁護士と、動物しか愛せないこじらせ獣医の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司が現れ、三角関係に発展していく。
愛子（清原果耶）への友情とも愛情とも分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ（ナ・イヌ）。それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持っていると告げるも、戸惑いを隠せずにいた。
そんな中、快（成田凌）の家に功介（萩原利久）がやって来る。なかなか進展しない優香（深田恭子）との恋の相談をしつつ、快とソハと愛子、3人の関係について問い詰める功介。しかし快は、「今のままでいい」と煮え切らない態度で…。そんな時、ソハを追うパパラッチが現れる。ソハはヨンス（ジン・デヨン）の言いつけ通りに、うまく対応しようとするが…。
一方、愛子のもとには離婚の相談のためにやって来た母・千佳子（坂井真紀）の姿が。しばらくの間、愛子のマンションに居候することになった千佳子は、快とソハを強引に誘い出し、愛子と4人で夕食を囲むことに。
するとソハ、そして快（成田凌）の存在を知った千佳子は2人を食事に誘うが、快も愛子への気持ちを感じ始めていて、その食事会は波乱の展開に。さらにソハを追う怪しい人影が。なんとソハのパパラッチで…。
