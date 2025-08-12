「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

ホースマンには感謝が尽きない馬がいる。札幌記念にケイアイセナで挑む佐々木剛助手（栗東・平田）にとっては、セナの母に当たるケイアイガーベラが特別な存在だ。感謝の思いがあふれ、現役引退後は北海道新冠町の隆栄牧場（現在は新冠橋本牧場で繋養中）へ何度も足を運んだ。「自分の厩務員人生に自信を与えてくれた存在でした。答えが分からないなかでもそれなりの結果を得ることができて、“自分でもやっていけるんだ”と思わせてくれました」。

１０年のプロキオンＳで人馬ともに重賞初制覇。ラストランとなった１１年カペラＳで有終の美を飾り、短距離ダートで９勝を挙げる活躍を見せた。「あのプロキオンＳはうれしかったですね。あの馬はダート馬特有の独特な硬さがあって、左回りが駄目だったんです。当時は長距離輸送が良くないと思っていましたが、最後は中山のカペラＳを勝ちましたから。まあ、引退してから分かったことですけど…」。競馬はトライ＆エラーの繰り返し。後悔の思いを糧に、新たな出会いとともに前へ進み続ける。

それから６年後。佐々木助手が担当することになったのが、ガーベラの２番子に当たるケイアイノーテックだった。人馬ともにＧ１初制覇を果たした１８年ＮＨＫマイルＣはいい思い出。「自信なんて全くなかったです。前哨戦で２着に負けていましたし、タワーオブロンドンなど強い馬がたくさん出ていましたからね。レースの間は移動バスの中でした。もう、怖くてモニターは見られなかったです（笑）。勝ったと分かった時には頭の中が真っ白で…。Ｇ１の口取りの際、担当者は馬場まで迎えに行くじゃないですか。それが頭になかった僕は、検量室前で待っていたんです。それが本当に悔やまれます。次にＧ１を勝つ機会が訪れた時には、必ず迎えに行こうと思っています」。

札幌記念に挑むケイアイセナは、ノーテックの４つ下の全弟。同じディープ産駒ながら、初見からタイプが違っていたという。「ノーテックは最初から出来上がっている感じでしたが、セナは兄に比べると幼さがあり、いきなりという感じではありませんでした。案の定、そうでしたね」。

人と同じで、兄は兄であり、弟は弟。セナはセナなりに鍛錬を重ね、６歳にして前走の巴賞でオープン初勝利を果たした。「以前のうるさいところがなくなってきたので“老けたなあ”と思っていましたが、巴賞をレコード勝ちしてくれました。自分のなかでは“強くなった”という手応えはないのですが、もしかしたら函館Ｗでの調整が合っているのかもしれませんし、僕らが思っている以上に洋芝適性があるのかもしれません」。

それでも、札幌記念へのチャレンジには「いきなりＧ２ですからね。さすがに甘くはないと思います」と冷静さを失わない。ただ、“持ってる”セナに期待する自分もいる。「こないだの巴賞はディープ産駒のＪＲＡ通算２８００勝のメモリアルＶだったんです。今回の札幌記念を含めて、この先に重賞を勝つことができれば、この馬がディープ産駒の最後の重賞ウイナーになれるかもしれない。記録に刻まれるよう、頑張りたいですね」。苦楽をともにした母ガーベラ、兄ノーテックへの感謝を胸に、遅咲きの弟とともに北都でミラクルを起こす。（デイリースポーツ・松浦孝司）

◇佐々木剛（ささき・つよし）１９７８年１２月１４日生まれ、４６歳。大阪府出身。たまたま手にした雑誌がきっかけで競馬の世界に飛び込んだ。滋賀県の湖南牧場等を経てＪＲＡ競馬学校を卒業し、０４年に栗東・佐藤正雄厩舎へ。０８年に栗東・平田修厩舎へ移籍し、今に至る。馬づくりのモットーは「馬の邪魔をしないこと」。ケイアイガーベラ、ケイアイノーテックはもちろん、初勝利を挙げたワンダーシンゲキも思い出の１頭。家族は妻と一男二女。