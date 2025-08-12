中条あやみ、TBS連ドラ4年ぶり出演 竹内涼真とマッチングアプリで知り合う女友達役に【じゃあ、あんたが作ってみろよ】
【モデルプレス＝2025/08/12】夏帆と竹内涼真がW主演を務めるTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月スタート／毎週火曜よる10時〜）に、女優の中条あやみが出演決定。中条は、竹内演じる海老原勝男（えびはら・かつお）にとって初めての女友達・柏倉椿（かしくら・つばき）を演じる。
俳優として数々の映画やドラマに出演する一方、ファッションモデルとしても幅広く活躍する中条。TBS連続ドラマへのレギュラー出演は『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021年）以来、約4年ぶりとなる。
本作で演じる椿は、勝男が鮎美と別れてから始めたマッチングアプリで知り合う女性。通販会社の社長で、明るく思ったことをすぐ口に出してしまう無邪気さもあり、細かいことは気にしない一面もあるが、実は“ある過去”を忘れられずにいる。勝男にとって良き相談相手であり、勝男の背中を押すキーマンだ。勝男に新しい影響を与える椿の前向きな姿と、共演経験のある2人が見せる新たな掛け合いも見どころとなっている。
本作の出演にあたり、中条は「竹内さんとはこれまで、全く違う役柄でご一緒していたので、今回の共演もとても期待しています。夏帆さんとは初めての共演ですが、まだ同じシーンがなく、お話する機会がないんです。これからご一緒できるのが本当に楽しみです！」とコメントを寄せた。
2023年から「comicタント」で連載をスタートさせ、SNSで話題となった同名作品がドラマ化。“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった夏帆演じる山岸鮎美（やまぎし・あゆみ）と、亭主関白思考な竹内演じる勝男は、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく。（modelpress編集部）
