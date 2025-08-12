「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。

▼傾向（過去１０年）

超一流馬の出走もある夏の大一番。ここをステップに秋のＧ１戦線で活躍する馬も多い。

▼人気

１番人気〈０・３・３・４〉

２番人気〈４・１・０・５〉

３番人気〈２・１・０・７〉

４番人気〈０・１・５・４〉

５番人気〈３・０・１・６〉

勝ち馬９頭が５番人気以内も、１番人気はなぜか未勝利。

▼所属

美 浦〈６・２・４・４１〉

栗 東〈４・８・６・７０〉

▼ステップ

安田記念〈２・３・１・５〉

函館記念〈２・１・１・３０〉

ＱＥ２世Ｃ〈２・１・０・２〉

目黒記念〈１・１・０・４〉

大阪杯〈１・０・１・６〉

オークス〈１・０・０・０〉

エプソムＣ〈１・０・０・１〉

宝塚記念〈０・２・２・５〉

ダービー〈０・１・１・３〉

ＯＰ競走〈０・０・０・９〉

条件戦〈０・０・０・７〉

勝ち馬８頭が函館記念か、国内外のＧ１から参戦。

▼前走内容

勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒９差以内だった。また、同７頭が４番人気以内に支持されていた。

▼性齢

３歳馬〈１・１・１・５〉

４歳馬〈３・０・２・２８〉

５歳馬〈３・６・５・２５〉

６歳馬〈３・１・１・２８〉

７歳以上〈０・２・１・２５〉

牝馬は〈２・１・３・１９〉とまずまずの成績。未勝利の７歳以上馬は減点。

▼重賞実績

勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があり、牝馬の勝ち馬２頭はともにＧ１を制していた。

▼決め手

逃 げ〈１・１・０・８〉

先 行〈４・３・５・２６〉

差 し〈４・４・３・３７〉

まくり・追込

〈１・２・２・３９〉

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

▼注目馬 全項目をクリアしたのはステレンボッシュのみ。メンバー唯一のＧ１馬が、貫禄のＶで秋の大舞台へ弾みをつけるか。（記録室）