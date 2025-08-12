　逆襲に燃えるステレンボッシュ

　「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

　サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。

　▼傾向（過去１０年）

　超一流馬の出走もある夏の大一番。ここをステップに秋のＧ１戦線で活躍する馬も多い。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈０・３・３・４〉

　２番人気〈４・１・０・５〉

　３番人気〈２・１・０・７〉

　４番人気〈０・１・５・４〉

　５番人気〈３・０・１・６〉

　勝ち馬９頭が５番人気以内も、１番人気はなぜか未勝利。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈６・２・４・４１〉

　　栗　東〈４・８・６・７０〉

　▼ステップ　　　　　

　安田記念〈２・３・１・５〉

　函館記念〈２・１・１・３０〉

ＱＥ２世Ｃ〈２・１・０・２〉

　目黒記念〈１・１・０・４〉

　　大阪杯〈１・０・１・６〉

　オークス〈１・０・０・０〉

エプソムＣ〈１・０・０・１〉

　宝塚記念〈０・２・２・５〉

　ダービー〈０・１・１・３〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・９〉

　　条件戦〈０・０・０・７〉

　勝ち馬８頭が函館記念か、国内外のＧ１から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒９差以内だった。また、同７頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈１・１・１・５〉

　　４歳馬〈３・０・２・２８〉

　　５歳馬〈３・６・５・２５〉

　　６歳馬〈３・１・１・２８〉

　７歳以上〈０・２・１・２５〉

　牝馬は〈２・１・３・１９〉とまずまずの成績。未勝利の７歳以上馬は減点。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があり、牝馬の勝ち馬２頭はともにＧ１を制していた。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・１・０・８〉

　　先　行〈４・３・５・２６〉

　　差　し〈４・４・３・３７〉

　　まくり・追込

　　　　　〈１・２・２・３９〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

　▼注目馬　全項目をクリアしたのはステレンボッシュのみ。メンバー唯一のＧ１馬が、貫禄のＶで秋の大舞台へ弾みをつけるか。（記録室）