【札幌記念】ステレンボッシュ 逆襲の夏へ 唯一全項目をクリアのＧ１馬が貫録の走りで魅せる
「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）
サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。
▼傾向（過去１０年）
超一流馬の出走もある夏の大一番。ここをステップに秋のＧ１戦線で活躍する馬も多い。
▼人気
１番人気〈０・３・３・４〉
２番人気〈４・１・０・５〉
３番人気〈２・１・０・７〉
４番人気〈０・１・５・４〉
５番人気〈３・０・１・６〉
勝ち馬９頭が５番人気以内も、１番人気はなぜか未勝利。
▼所属
美 浦〈６・２・４・４１〉
栗 東〈４・８・６・７０〉
▼ステップ
安田記念〈２・３・１・５〉
函館記念〈２・１・１・３０〉
ＱＥ２世Ｃ〈２・１・０・２〉
目黒記念〈１・１・０・４〉
大阪杯〈１・０・１・６〉
オークス〈１・０・０・０〉
エプソムＣ〈１・０・０・１〉
宝塚記念〈０・２・２・５〉
ダービー〈０・１・１・３〉
ＯＰ競走〈０・０・０・９〉
条件戦〈０・０・０・７〉
勝ち馬８頭が函館記念か、国内外のＧ１から参戦。
▼前走内容
勝ち馬全頭が１桁着順かつ、負けても０秒９差以内だった。また、同７頭が４番人気以内に支持されていた。
▼性齢
３歳馬〈１・１・１・５〉
４歳馬〈３・０・２・２８〉
５歳馬〈３・６・５・２５〉
６歳馬〈３・１・１・２８〉
７歳以上〈０・２・１・２５〉
牝馬は〈２・１・３・１９〉とまずまずの成績。未勝利の７歳以上馬は減点。
▼重賞実績
勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があり、牝馬の勝ち馬２頭はともにＧ１を制していた。
▼決め手
逃 げ〈１・１・０・８〉
先 行〈４・３・５・２６〉
差 し〈４・４・３・３７〉
まくり・追込
〈１・２・２・３９〉
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。
▼注目馬 全項目をクリアしたのはステレンボッシュのみ。メンバー唯一のＧ１馬が、貫禄のＶで秋の大舞台へ弾みをつけるか。（記録室）