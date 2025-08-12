「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）

夏のマイル王の座を射止めるべく、静かに牙を研いでいる。しらさぎＳで重賞初制覇を飾ったキープカルム。道中は中団でロスなく運んで脚をため、直線で前があくと狭い所から突き抜けてきた。１番人気の２冠牝馬チェルヴィニアを１馬身差で退けての初タイトル。ここを勝てばサマーマイルシリーズＶがグッと近づくだけに、きっちり勝利だけを見据えている。

備わっている高い素質が本格的に開花しようとしている。デビューから掲示板を外したのは３走前の東風Ｓ（９着）のみ。それも道悪が合わなかった内容で力負けではない。着実な成長を感じさせる近況に、中竹師は「２走前や３走前は道悪だったり詰まったりして不運もありましたからね。もともとポテンシャルは高かった」と潜在能力の高さを強調する。

１１日の１週前追いは栗東坂路でしまい重点。活気十分に４Ｆ５３秒３−１２秒０をマークした。「順調に来ています。動き通り元気いっぱいな感じですし、今のところ暑さにこたえている感じもありません」と指揮官は納得顔だ。また、初の中京コースにも「新潟でも走っていますし、左回りは全く心配していません。ここでも結果を出してほしいですね」と期待を込めた。

目下の充実ぶりを考えれば、重賞連勝も現実味を帯びてくる。２つ目のタイトル奪取と同時に、サマーマイルシリーズ王者の座を手に入れる準備は整っている。