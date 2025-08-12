「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

サマー２０００シリーズの最重要レースであり、秋のＧ１戦線を見据える有力馬の参戦もある北都のスーパーＧ２。今年、主役を張るのはデータ班もイチ推しのステレンボッシュだ。今春はやや精彩を欠いたが、メンバー唯一のＧ１馬がここで貫禄の走りを見せ、実りの秋へとつなげたい。

昨年の桜花賞馬ステレンボッシュが、デビューの地・札幌へ２年ぶりに凱旋。Ｇ１タイトルを引っさげて、スーパーＧ２の主役を務める。

ヴィクトリアＭ８着後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧。英気を養い、８月１日に函館入りした。６日の１週前追い切りではレッドアトラーニ（３歳未勝利）と併せて５Ｆ６６秒５−３８秒１−１２秒６をマーク。追走併入に、田村助手は「天栄でしっかり乗り込んでもらいました。いつもよりテンションが高めなので掛かったらどうしようかと思っていましたが、我慢できていましたし、馬なりで自分から進んで行きました。問題はないですね」と好感触を得て安どの表情を浮かべた。

末脚不発に終わった前走については、「展開がハマらなかったですね。外にも出せませんでしたから。大阪杯は案外でしたが、前走に関しては納得しています」と敗戦にもうなずく。その一方で、１３着と大きく崩れた大阪杯は「いいと思いましたが、やはり輸送がこたえたようですね。朝から昼までに６〜８キロ減っていたので」と回顧した。

今回の函館遠征も「１日目だけテンションが高かった。その辺ですかね。今回は同じ轍を踏まぬよう、木曜に移動する予定。いい結果を出したいですね」と敗戦を糧に前へと進む。桜の女王の実力はこんなものではないはず。凱旋Ｖで完全復活を遂げる。