「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が11日、自身のストーリーズやX（旧ツイッター）を更新。台湾での行ったイベントのオフショットを投稿した。

一緒に参加したモデルたちと一緒に、緑のビキニ水着姿で笑顔を見せる写真をアップし、「非常感謝過去三天」と中国語で「3日間本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを記した。

また、ピンクや白を基調とした複数のビキニ水着姿を披露したほか、「毎日タピオカドリンクの差し入れありがとうございます!!」とし、ドリンクを味わう動画なども公開した。ショッピングや大きなランタンを空に飛ばす

さらに台湾の街を散策。ショッピングや大きなランタンを飛ばす伝統的なアトラクションを楽しむ様子も投稿した。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出され、17年にはミス・アース日本代表選考会で優勝。23年10月にファースト写真集を発売後、身長173センチの「9頭身美ボディー」と称され注目が集まっている。