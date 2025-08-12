中条あやみ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に出演決定 物語の“キーマン”に
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月スタート 毎週火曜 後10：00）の新たなキャストとして、中条あやみの出演が決定した。
【写真】リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった女と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な男は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、二人の再生ロマンスコメディーを描く。
中条あやみが演じる柏倉椿（かしくら・つばき）は、勝男が鮎美と別れてから始めたマッチングアプリで知り合う女性。通販会社の社長で、明るく思ったことをすぐ口に出してしまう無邪気さもあり、細かいことは気にしない一面もあるが、実は“ある過去”を忘れられずにいる。勝男にとって良き相談相手であり、勝男の背中を押すキーマン。
■コメント
椿のキャラクター設定を聞いて、自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました。私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです。この役を通して成長できたら嬉しいです。
台本を読んで、竹内さんは勝男に似ていると思いました。いい意味で猪突猛進なので、竹内さんと共演シーン、友達として支え合う場面をどう演じるか楽しみです。竹内さんとはこれまで、全く違う役柄でご一緒していたので、今回の共演もとても期待しています。夏帆さんとは初めての共演ですが、まだ同じシーンがなく、お話する機会がないんです。これからご一緒できるのが本当に楽しみです！
私自身、椿という役を丁寧に演じていきたいです。このドラマを通じて、皆さんが自分らしさや好きなものを改めて見つめ直すことができればいいなと思っています。
