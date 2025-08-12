トッテナム移籍の日本代表DF高井幸大、長期離脱の可能性と現地紙 「復帰予定日は未定」

今夏、J1川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムへ移籍した日本代表DF高井幸大。

身長192cmを誇る20歳大器には、Jリーグ史上最高額となる500万ポンド（9.9億円）の移籍金が支払われたとされている。

ただ、怪我のためにプレシーズンマッチにもプレシーズンツアーにもかかわることができなかった。

先月末、トーマス・フランク監督は、高井は足底筋膜炎（足底腱膜炎）で数週間離脱するとコメント。

そうしたなか、地元紙『London Evening Standard』は、高井の現状についてこう伝えていた。

「夏に獲得した高井だが、加入以来、かかとの怪我のために離脱している。

プレシーズンマッチを欠場し、フランク監督は『数週間かかる』と明言した。高井は以降姿を見せておらず、長期の回復期間を要する見込み。

復帰予定日：未定」

復帰時期は不明で、長期の離脱になる可能性もあるようだ。

昨季のトッテナムは、UEFAヨーロッパリーグで優勝を収めたが、リーグでは17位と低迷した。

13日にはCL覇者PSGとのUEFAスーパーカップ、そして、16日には昇格組バーンリーとのプレミアリーグ開幕戦を迎えるなか、高井がいつ復帰できるのか注目される。