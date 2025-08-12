板野友美が、自身のYouTubeチャンネルに「【爆買い】新居に引っ越したのでIKEAで買い物したらとんでもない量を買ってしまった【IKEA】」を8月7日に更新した。

今回は、引っ越し先で必要なものを購入するため、妹 板野成美やスタッフとともにIKEA立川を訪れた。新居では初めて娘“ベビちん”の部屋ができるため、その部屋を可愛くするためのものや収納アイテムなどを目当てに、さっそく店内へ。ショールームでは様々な商品に目移りしながらも、イメージを膨らませていく。

板野はまず、スタッフに「箱何個買うんすか？」と突っ込まれてしまうほど、収納用のカゴを次々とカートに入れる。また、板野に奢ってもらおうと目論む成美の自由な行動に、スタッフらが思わず笑ってしまう一幕も。

その後、所々でスタッフとの“即興コント”なども挟みつつ、ショールームを一通り見終えて一同はイートインコーナーへ。テーブルいっぱいにお皿が並ぶほど注文し、食事を楽しんだ。

休憩を挟んで買い物を再開すると、成美はベビちんを迎えに行き、また後程合流するという。キッチングッズや雑貨のコーナーに来たところで、詰め込みすぎたカートから商品が溢れそうになり、カートをもう一台追加した。重くて上手くコントロールできないカートを押しながら、続いて家具コーナーに行き、先程ショールームで目星をつけた商品を探していく。

いよいよ会計になるが、成美の分も含む大量の購入品を前に板野はたじろぎ、スタッフと金額を予想。20万円は超えていると見て、「30万いったらもう無理、買わない。25以内にしたい」と宣言した。有人のレジが空いていなかったため、板野自身がセルフレジで会計する。恐る恐る合計金額を見てみると、予想を大幅に下回る約10万円という結果に。欲しいものをすべて買えた上に驚きの安さで、板野は「なんか得した気持ち」と大満足だった。

コメント欄では、「ともちんみたいなオシャレなママに子供部屋作ってもらえるの べびちんが羨ましすぎる」「トップアイドルだったともちんがまさかのセルフレジは親近感湧く」「なるっぴはやはりともちんの妹だな。ってのを確信できる自由ぷりwww」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）