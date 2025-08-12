イチロー氏がアメリカで銅像になることについて触れました。

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏は01年シアトル・マリナーズに移籍すると、メジャー初年度は打率.350、242安打、56盗塁の成績で首位打者、最多安打、さらには盗塁王を獲得。新人王とMVPを同時受賞する衝撃のデビューを果たします。

その後もルーキーイヤーから10年連続で200安打を達成するなど、19年間で通算3089安打、打率.311を記録。04年に残した安打数(262本)は歴代最多記録となっています。これらの功績がたたえられ、1月にアメリカ野球殿堂入りを果たしました。

式典では、マリナーズの本拠地あるTーモバイル・パークのスタンドに背番号「51」とイチロー氏の名前が刻まれたレリーフが設置されると、イチロー氏の銅像が設置されることも明かされました。

これに対しイチローさんは「全く聞かされていなかったことですし、想像もしていなかったことですけど、センターに昨日51番のプレートを飾っていただいて。そこにさらに銅像を建てていただけたら、もう僕は死んだ後も安心だなと思いました」とコメント。驚きと喜びを示しました。