ヒーローは本当に正義なのか？すぐやられる「イーッ!!」の掛け声の“悪の組織”のセリフに心がノックアウト!!【作者に聞く】
ヒーローは必ず正義なのか!?正義のヒーローが活躍する世の中。SNSではヒーローを崇める書き込みで溢れ、異議を唱える者は非国民扱いをされていた。そんな中、「イーッ!!」という掛け声でお馴染みの“悪の組織”は絶滅危惧種となっていた。
「“正義”って言葉はチートだ」。主人公はそんな世の中に疑問を持っていた。そんなとき、公園で小学生にフルボッコされている悪の組織の一員と遭遇。「まだ何も悪いことしてないのに…」と嘆く悪の組織に向かって「ねぇ」と声をかけると、悪の組織は「イーッ!!」とビクッ!!「アンタ本物の悪の組織？」と聞くと、普通に「はい…あ、でも組織じゃなくて、フリーランスで1人でやってますけど？」と答えた。物語はこの2人の出会いから幕を上げる。
■悪の組織もフリーランスで一人時代に突入!?
本作「ヒーローアンチ」は、杉岡ケイさんにとって初めて担当編集者がついた作品だという。デビュー作を編集部に送ったことがきっかけで、担当者から「これから創作漫画を一緒に作りましょう」と声をかけられたそうだ。しかし意気込んではいたものの、杉岡さんは「育休から復帰したばかりで子育てに翻弄されたりしているうちに時間が経過し、実際に制作に取り掛かれたのはそれから約1年後でした」と、当時の気まずさを振り返る。
杉岡さんは「次のネームを作ってこちらから連絡しますね！」と伝えたまま、約1年間連絡を取っていなかったことに申し訳なさを感じつつも、70ページを超えるネームと謝罪文を添えて、勇気を出して担当者に連絡したそう。すると担当者は「全然いいっすよ(笑)。つかネーム長すぎて読む気になれません(笑)」と軽く返されてしまい、そのネームは没になったという。杉岡さんは「当時は泣きそうになりましたが、今はその気軽な感じにとても助けられています」と話す。その後の打ち合わせで担当者から漫画制作の基礎を教わり、「趣味での活動ではなく、漫画家として第2の人生に挑戦しよう」と覚悟して描いたのが「ヒーローアンチ」だと明かす。
また、「ヒーローアンチ」は「技術的には未熟ながら、自分の創作漫画で最も評価を得ているのも事実」とし、「おもしろい漫画とは、売れる漫画とは何なのか？」を考えるきっかけとなり、今後の創作活動の道しるべになりそうだと語った。
誰かにとっての正義が、他の誰かにとっても正義とは限らない。正義とは何か？その定義は立場や視点、時代によって変わり得る。そんな曖昧さについて問いかける漫画をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：杉岡ケイ(@kei_sugioka)
