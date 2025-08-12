◇セ・リーグ 中日2―0巨人（2025年8月11日 東京D）

帰ってきた新守護神が偉業を達成した。中日・松山が、2―0で迎えた9回を3者凡退に抑え、自身初の30セーブ目をマーク。育成ドラフト出身ではロッテ・西野（14、15年）以来2人目で、セ・リーグでは史上初の快挙を成し遂げた。

「30セーブするために来ていないので。まだまだ通過点。うれしいのはうれしいけど、次の登板に向けて準備してやっていきたい」

敵地のマウンドに、眼光鋭い闘志全開クローザーが仁王立ちした。先頭・佐々木を内角154キロ直球で右飛に仕留めると、続く泉口は146キロフォークで二ゴロ。最後はキャベッジを147キロフォークで空振り三振に仕留めた。25歳シーズンでの30セーブ到達は、球団では90年の与田剛に並ぶ最年少記録だ。

登板34試合で計33回2/3を5失点、防御率1・34。14試合連続セーブは91年大野豊（広島）、21年スアレス（阪神）に並ぶセ・リーグ5位。セーブが付かなかった4試合は全て同点の場面で、セーブ機会での成功率100％も継続中と頼もしい。

前日の広島戦は連投を回避したが、松山は「僕はいきたかったけど、監督が僕の野球人生を考えて配慮してくれた。今日（11日）からいきます」と連投OKを強調した。4位再浮上に導いたクローザーが、Aクラス入りへのキーマンになる。（湯澤 涼）