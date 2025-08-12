◇パ・リーグ オリックス5―3ロッテ（2025年8月11日 ZOZOマリン）

敵地に咆哮（ほうこう）をとどろかせた。育成出身で3年目のオリックス・才木が2点リードの延長10回を締め、プロ初セーブ。アウト全てを三振で奪う、持ち味が凝縮されたマウンドだった。

「チーム（今季）100試合目の区切りでセーブできたので、うれしい。腕を振るしかないと思って投げた」

6月14日に今季初昇格し、既に昨季を超える18登板。暴投による決勝点で今季初黒星を喫した7月29日の西武戦では、降板時にマウンドで岸田監督から「次、絶対やり返せ、おまえ」と鼓舞され闘志に火がついた。「やり返すしかないでしょ。追い込まれれば追い込まれるほど、力を発揮するしかない」。誓いを新たにした夜を境に、4試合連続無失点。守護神マチャドの21試合ぶりの失点でもつれた試合を締めた。

練習から試合中の登板直前まで背中を追い続ける岩崎をはじめ、九里からはトレーニング法、山岡からは投球の間合いを学ぶ。「お手本がたくさんいるので、見習って投げていきたい」と力を込めた背番号95が、チームの今月初のカード勝ち越しに貢献した。（阪井 日向）