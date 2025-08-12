【MLB】ドジャース4−5ブルージェイズ（8月10日・日本時間8月11日）

【映像】大谷の爆速弾にバッテリー＆審判がドン引き

8月10日（日本時間8月11日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の豪快な一発を目の当たりにした相手捕手＆球審のリアクションが話題となっている。

1回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ブルージェイズ先発のエリック・ラウアーに対し、カウント1-2と追いこまれるも、勝負の4球目、大谷は真ん中低め、やや内寄りに入った139km/hのカットボールを右手1本を残して振り抜くと、右中間方向へと弾き返す弾丸ライナーに。

するとその瞬間、思わず棒立ち状態となったマウンド上のラウアーはもとより、捕手のタイラー・ハイネマンと球審も、着弾を確信した様子でゆっくりと立ち上がり、打球の行方をただただ眺めることに。そんな彼らが見守る先で、打球は106.3マイル（約171.07km/h）で鋭く伸び続けると、ほどなく右中間の深いところへと着弾。今季第41号は、打った瞬間にその場に居合わせた多くの人々が着弾を確信する文句なしの一発となった。こうした大谷の豪快弾をめぐるバッテリー＆球審のリアクションにファンからは「なんで？w」「ドン引きやん」「ビックリｗ」「これはビビる」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、試合の方は、2-3、ブルージェイズ1点のビハインドで迎えた8回表、ブルージェイズが2点を奪って逆転に成功するも、その裏、ドジャースが1点をもぎ取り同点に。しかし続く9回表の攻撃で、ブルージェイズはアーニー・クレメントのソロアーチが飛び出し、勝ち越しに成功。そのまま逃げ切り、5-4でシーソーゲームを制することとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）