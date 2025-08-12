ＥＶＩＬ、棚橋弘至を沈めＡブロック「首位」決定…「棚橋よ！のるかそるかで大失敗したな！」…８・１０「Ｇ１」群馬全成績
◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１０日、Ｇメッセ群馬）観衆２０５３人（札止め）
新日本プロレスは１０日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」Ａブロック公式戦最終戦を行った。
大会前までの時点で１０点（５勝３敗）で上村優也とＥＶＩＬが首位タイ。そのあとを８点（４勝４敗）で棚橋弘至、ボルチン・オレッグ、辻陽太、大岩陵平、カラム・ニューマン、デビッド・フィンレーの６人が追いかける混戦状態となっていた。
セミファイナルで勝ち点１０の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬと８点の棚橋が対戦した。前哨戦となった８・８横浜のタッグマッチで試合後に歴史的な握手を交わし「今までのことは抜きにして、正々堂々勝負しようじゃねえか。俺の闘魂、見せてやるよ」と改心を宣言したＥＶＩＬは、セコンドも帯同せず言葉通り伝統的なグラウンドレスリングでクリーンファイトを展開した。
ところが、棚橋のハイフライフローをＥＶＩＬがかわすとディック東郷とドン・ファレが突入。さらにＥＶＩＬは白い粉を棚橋に見舞うと、東郷、ファレが加勢しやりたい放題。改心は真っ赤なウソだったことを露呈し最後はＥＶＩＬで棚橋を沈めた。
バックステージでＥＶＩＬは「オイ棚橋よ、テメー、のるかそるかで大失敗したな！ハッハッハー！それがよ、お前の人生だ。オイ、『Ｇ１』で勝つってことが甘くないってことを肝に銘じておけよ！わかったか、よく覚えとけ！ハッハッハー！」と高笑いし去って行った。
さらに他の試合の結果によりＡブロック首位通過が決定。８・１６有明アリーナから始まる決勝トーナメント進出をもぎ取った。
◆８・１０群馬全成績
▼第１試合 ２０分１本勝負
○石森太二、ドリラ・モロニー（７分２６秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）永井大貴●、鷹木信悟
▼第２試合 ２０分１本勝負
○ハートリー・ジャクソン、ザック・セイバーＪｒ．（７分３０秒 デスバレーボム→体固め）嘉藤匠馬●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ
▼第３試合 ２０分１本勝負
ジェイコブ・オースティン・ヤング、○グレート―Ｏ―カーン（７分３０秒 オーカーン流大空スバル式羊殺し）村島克哉●、海野翔太
▼第４試合 ２０分１本勝負
金丸義信、○成田蓮（６分２５秒 クロス式膝十字固め）ロッキー・ロメロ●、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
▼第５試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負
○ボルチン・オレッグ（５勝４敗＝１０点）（１２分１４秒 カミカゼ→体固め）タイチ（３勝６敗＝６点）●
▼第６試合 同３０分１本勝負
○ＳＡＮＡＤＡ（４勝５敗＝８点）（１０分２６秒 体固め）大岩陵平（４勝５敗＝８点）●
▼第７試合 同３０分１本勝負
○辻陽太（５勝４敗＝１０点）（１１分１７秒 セブンティークロス→片エビ固め）カラム・ニューマン（４勝５敗＝８点）●
▼第８試合 同３０分１本勝負
○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（６勝３敗＝１２点）（１２分５０秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）棚橋弘至（４勝５敗＝８点）●
▼第９試合 同３０分１本勝負
○デビッド・フィンレー（５勝４敗＝１０点）（２３分０１秒 オーバーキル→体固め）上村優也（５勝４敗＝１０点）●