お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が女優の二階堂ふみ（30）との結婚発表から一夜明けた11日、コメンテーターを務めるフジテレビ「サン！シャイン」で、二階堂を「社長」と呼んでいることなどを生報告した。

発表時期について「マスコミが休みになる今が一番いいかなと」と週刊誌が休むなど芸能ニュースが減るとされるお盆周辺を狙ったと明かした。二階堂の魅力を「僕より全てしっかりしている。掃除がちゃんと行き届いている部屋は初めてで新鮮。これまで汚い人間同士で共同生活していたので」と語った。

「トレンディエンジェル」たかし（39）らとのシェアハウスで知られ、MCの谷原章介（53）が「結婚後も芸人さんとの共同生活？」と質問すると「まだみんなで住んでいる部屋が残っているので、そちらと行き来しつつ」と、徐々に2人の生活に入っていくようだ。デートの様子も、代名詞の真っ赤な服は「旅行とか、さすがにトーンは落とします」と明かした。

なお事務所関係者によると、この日も「結婚の詳細な報告はまだ受けてない」という。

カズレーザーはこの日夕、SNSに「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と投稿した。