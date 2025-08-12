コントレイル産駒の牝馬がアツイ！！注目の2歳馬を紹介する「Road to 2026」は3場でデビューする同産駒の牝馬をピックアップ。日曜の中京3R（芝1600メートル）はコントレイルを管理した矢作厩舎からデビュー第1号となるスウィッチインラヴが出走予定だ。同日の札幌5R（芝1800メートル）にも同厩舎からジーティーメティオがスタンバイ。さらに日曜新潟4R（芝1800メートル）には2週連続で新馬勝ちの宮田厩舎が同産駒ルージュアリスタを送り込む。

20年に無敗でクラシック3冠を達成したコントレイル。その初年度産駒は先月13日に福島でルージュボヤージュ（牝＝国枝）が初勝利を挙げた。現役時にコントレイルを管理した矢作師は産駒の特徴について「そんなに早熟なタイプではないと思う。本領発揮は秋以降」と語った上で「コロナ禍の3冠馬なので評価は低いと思いますが、それを見返すだけの活躍ができると思っています」と評価した。

その本丸がついに動き出す。矢作厩舎から同産駒のデビュー第1号となるスウィッチインラヴが、日曜の中京芝1600メートル戦にスタンバイ。担当する加治木厩務員は「フットワークが良くて、走る馬の雰囲気を持っている。競馬が楽しみです」と期待を膨らませる。

23年セレクトセール当歳部門に上場し、1億7000万円（税抜き）で落札された良血。祖母スウィッチは10年ラブレアS、11年サンタモニカSと米ダートG1・2勝をマークし、3年連続で参戦したBCフィリー＆メアスプリントも10＆11年2着、12年3着と好走。父の総合力の高さに加え、牝系の絶対的なスピードが強く受け継がれている。

先月上旬に栗東入厩後はじっくり乗り込まれ、徐々にピッチを上げている。1週前追いはCWコースでビッシリ追われ、6F84秒8〜1F11秒6をマーク。先行した僚馬レッドフレーザー（2歳新馬）に1馬身先着した。調教役の荒木助手は「素質は秘めていて、いい馬なのは間違いない。性格も真面目で期待している」と前向きな言葉を並べた。

コントレイル産駒はここまで3頭が勝ち上がり。その3頭は全て牝馬で、産駒の牝馬はトータル【3・2・1・2】の好成績。同じ中京芝1600メートル戦では先月26日の未勝利戦でバースデイフライト（新谷）、今月2日の新馬戦でコニーアイランド（中内田）が勝利している。大きな可能性を秘めた大物候補の牝馬がベールを脱ぐ。

◆コントレイル 17年4月1日生まれ 牡8歳 現役時代は栗東・矢作厩舎所属 馬主・前田晋二氏 生産者・北海道新冠町のノースヒルズ 戦績11戦8勝（重賞7勝） 総獲得賞金11億9529万4000円 馬名の由来は飛行機雲。