◇セ・リーグ ヤクルト9―4DeNA（2025年8月11日 神宮）

「燕のライアン」が106日ぶりの勝利を手にした。ヤクルト・小川が5回無失点の力投で4月27日の中日戦以来の3勝目。2度の2軍落ちを経て新たなスタイルで1軍の舞台に帰ってきた。

「コントロールも大事だけど、タイミングを外して打者が嫌だなと思ってくれれば」

初回の初球から意表を突いた。足を上げずにいきなりクイックモーションで投球。2球目から戻した代名詞の左足を大きく上げるフォームにも変化があった。以前の2段モーション気味に上げる動作ではなく、一気により高く足を上げ「少し背中を丸めて高く上げることで、ためをつくって打者に向かっていく姿勢に入りやすい」と意図を明かした。

4回先頭の山本への2球目は山なり軌道で沈む球速97キロの「スロー・チェンジアップ」。数年前の持ち球を復活させて緩急を駆使した。7安打を浴びても工夫の投球術で粘投。チームの連敗を2で止め「1軍のマウンドに立てるありがたさを感じた」と感慨深げだった。（重光 晋太郎）