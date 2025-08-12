港区・西麻布で密かにウワサになっているBARがある。

その名も“TOUGH COOKIES（タフクッキーズ）”。



女性客しか入れず、看板もない、アクセス方法も明かされていないナゾ多き店だが、その店にたどり着くことができた女性は、“人生を変えることができる”のだという。



タフクッキーとは、“噛めない程かたいクッキー”から、タフな女性という意味がある。



兵頭美景（30歳）がBAR・TOUGH COOKIESを訪れていた頃のBAR・Sneetで



「ということで、ここにもめちゃくちゃ通わせてもらうから！」



そう言って、柏崎メグ--5年ぶりに突然現れた、店長ミチの元恋人は、「ジントニックはミチのオゴリね」と立ち上がった。



「またすぐ来るね♡」と去っていくその後ろ姿を見送っていたミチの視界に、入口のドアの向こうから、薄暗い灯の中でも目を奪う長身--大輝が現れた。大輝は、外に出ようとするメグに微笑んで、扉を支えて送り出してからミチの方へ歩きだした。



「今の人…どこかで見たことある気がするけど。ミチさんのお知り合いですか？」



ミチの表情に浮かんだ“なぜ？”という疑問に意味深な笑みを向けながら、大輝はカウンターの席に腰かけ、「ラムソーダを。ラムはお任せで」と注文を済ませてから続けた。



「ミチさんが誰かをあんな風に見送ってるのって、珍しいなって」

「どんな風だよ」

「そう聞かれるとうまく説明できないですね。でもなんとなく…彼女ってミチさんにとって、他の人とは違うのかなって」



― ウソだろ。



感情を見せないことには自信があるし、ただ他の客と同じように見送ったつもりだったのに。ミチは内心慌てながら、ラムソーダのための氷を砕き始めた。携帯に目を落とした大輝も、それ以上は尋ねるつもりはなさそうだった。



大輝の好みの銘柄はいくつかある。その中から今夜ミチは、アプルトンエステートの12年を選ぶことにした。270年以上の歴史を持つ、ジャマイカ最古のラム蒸留所が作る“本物のジャマイカンラム”だ。



しっかりと樽熟成された、焦がした蜜のような色にとろけたラムを、氷を沈めたロンググラスに注ぐ。ソーダを足していくと、甘い煙のような香りがいつもより濃く立ち上った。



― 桜散らし、だからか。



先程から降り出した雨--桜の時期に降る強い雨風を“花散らし”と呼ぶことを、ミチに教えてくれたのはメグだった。



湿度や気温は酒の香りを変化させる。ミチはその、“今の香り”に合わせるスパイスを、シナモンか、ローズマリーかで迷って、結局、ローズマリーを軽く炙ってグラスに添えて出した。



「ともみちゃんも、たぶん、もうすぐ来ると思います」



そう言ってグラスに手を伸ばした大輝は、まずは香りを楽しむ仕草で一瞬目を伏せてから、そっとグラスに口を付けた。



大輝が人目を惹きつけてやまない理由は、その飛びぬけて美しい外見のせいだけではなく、ただ酒を飲むという何気ない所作や仕草でさえ優雅だからだとミチはいつも感心しているのだが…今日はさらに、その優雅さに気怠さがまとわりついているようで--とんでもなく色気が増してしまっている。



二口ほど味わったあと、ふぅっと小さく息を吐き出した大輝が、「今日も好きです」と流し目の笑顔をミチに向けた。それが、ラムソーダへの褒め言葉だとわかっていても、免疫がなければ男女問わずに胸を撃ち抜かれる破壊力だ、と、ミチはともみにある種の同情を覚えた。



― このままだと…ともみがまたやられるな。

今夜、ともみと大輝が来ることは、ミチも知っていた。



メグが現れる少し前、客足が落ち着いたタイミングでミチが携帯を確認すると、ともみからLINEが届いていたから。



1通目は『今日こっちが終わるのは、24時過ぎになりそうなんですけど、その後、寄ってもいいですか？』というもので、その10分程あとに、『大輝さんと待ち合わせすることになりました』という2通目が着信していた。



今は23時半過ぎ。ミチは、今夜どちらが誘ったのか、2人に何があったのかを詮索するつもりはなかったが、ともみへは、ついつい親心のようなものが働いてしまう。



「大輝、お前…なんかあったろ？」

「え？」



「今日のお前はヤバい。悩みがあるなら聞くから、ともみが来る前にその、人類皆殺しにしそうな色気っつーか、フェロモン的なヤツを抑えてくれ」



大輝は一瞬きょとんとしたあと、「ミチさんの口からフェロモンって」と笑った。



「自分じゃわかんないよ。でもうれしいな、ミチさんにもオレの“フェロモン”が通じるなんて」



「通じてねぇよ。ただ、バカみたいに垂れ流すのをやめろって言ってるだけ」



眉をひそめたミチを、大輝がまた笑って続けた。



「ほんとに話していいですか？ミチさんにとってはかなり面倒くさい話ですよ、たぶん」



「そう言われると、聞くのをやめたくなるけど」



眉のシワをさらに深めながらも、話すなとは言わないミチが、実は面倒見が良いことを知っているのは、この店の常連客の中でも限られているけれど、大輝はその一人だ。



はぁ〜と、ため息さえ色っぽく、大輝は話し始めた。



「女の子に対してこんな感情になるなんて今までなかったから…その子のことを、このところ、ずっとぐるぐる考えちゃってて」



「その子って、まさか…」



「ともみちゃんのことなんですけど。ともみちゃんとの間でちょっと色々あって。それでも最後は、友達になろうって言ってくれたのに、全然、連絡がこないんです。女の子から連絡がないことを寂しいなって思ったのは…好きな人以外では初めてなんですけど--こっちから連絡はしにくくて」



「…その話、ともみが来る前に終わる？」



思ったより確信に迫る深い話で、ともみには聞かせられないなとミチは気にしたが、大輝は「ともみちゃんが来たら切り替えますよ」と妙に落ち着いている。



「ミチさんって、オレとともみちゃんのこと、どこまで知ってます？」



「ほぼ知らない」



「それはウソだな〜。ミチさんの勘の良さで気づかないなんてありえないし、最近のともみちゃんってミチさんのこと、すごく信頼して頼ってるように見えるから。オレとのあれこれも相談されたんじゃないかなって」



「本当に何も聞いてないよ。ともみは人に相談するタイプでもないし。ただともみって、自分では隠せてると思ってるけど、割とわかりやすいだろ」



ミチは本当に一度も、ともみから大輝の話を聞いたことはない。ただ、Sneetに来た大輝へのともみの態度や言動から、2人の関係が徐々に変化していることに気づいたというだけだ。



― それでつい、ともみをからかっちゃったんだけど。



ミチは本来、女性をからかったりはしない。でもなぜか、大輝のことで強がり、平気なフリをするともみがいじらしく、微笑ましく見えてしまったのだ。



「わかりやすい、か。やっぱミチさんってすごいな。オレは全くわかってなかったんですよ。で、ともみちゃんのことを傷つけちゃった」



長い指でロンググラスの水滴を撫でるようにぬぐいながら、大輝は情けなさそうに笑った。

「そりゃ、オレとともみはただの仕事仲間だから、お互いカッコつける必要はないし、だからオレにとってアイツはわかりやすいんだよ。



でもともみは、大輝には恋愛っていう厄介で複雑な関係性を求めてるんだから、お互いに理解も難しくなるし、傷つきもするだろ。



お前のことが好きだからこそ強がって、本当の自分を隠してしまうこともあるだろうしな」



「…なんかミチさんの口から、好きとか恋愛とかを聞くのって新鮮。でもなんとなくですけど、ミチさんも恋愛下手そうですよね〜」



茶化した大輝を、うるせえよ、と切り捨ててミチは続けた。



「大輝がともみをフッたんだろうなってことは、なんとなく想像ついてたけど」

「…」

「それでもともみは“友達になろう”って…なんとか、お前との関係を続けようとしてるんだろうなってことも、今理解した。でも大輝…お前ももう、わかってるんじゃないの」



「…何が、ですか？」



「今までの女の子とは違う感情が生まれてるって時点で、ともみはもう、大輝にとって特別な存在だってこと」



特別…と、思いもよらぬ言葉だったという反応で呟いた大輝はミチから視線を外し、空を見つめた。ぼうっと漂わせた瞳からは先ほどまでの壮絶な色気は消え、謎解きを始めた子どものような、あどけない表情になっている。



「ともみはお前に会いたい。お前もともみに会えないのは寂しい。それが…ともみは恋で、大輝は友情、っていう形が違うものでも、お互いに大切には思ってる。だったら今は、その気持ちに素直に従えばいいんじゃないの。



恋愛だとか友情だとか、関係に名前を付けることにこだわってたら気づけないことも多いんだよ。使い古された表現だけど、手放してから--“失ってから後悔しても遅い”ってやつは、リアルに起こることだからな」



メグの笑顔を…今も腕にあったブレスレットを思い浮かべてしまった自分を、ミチは心の中で自嘲する。



「でも、それってオレだけ得するっていうか、ずるくない？ともみちゃんの気持ちに応えられないって言ったくせに…」



「それはお前が決めることじゃないと思うけどな。ともみ自身が、たとえ友達でも大輝の側にいたいって選んだわけだから、アイツの選択だろ。そのうちにともみに、他に好きな男ができて、大輝がポイって捨てられる可能性もあるわけだし」



「…捨てられるのはちょっと…いや、だいぶ悲しいかも」



うなだれた大輝は本気で寂しそうで、会話が途切れ、大輝がグラスに口を付けたが、ラムソーダの減りはいつもの通り遅い。それは、大輝がアルコールに強くはないからだ。ソーダで和らいでいるとはいえ、アプルトンエステートの度数は40度あるのだ。



以前、ソーダの量を増やす提案をしたミチに、「少しずつでも、本物を正しく楽しみたいから」と断った大輝の好みは、決まって骨太で歴史のある酒が多く、日によってはストレートで味わうこともある。



― 酒に向かう姿勢でさえ、なんだかんだ真面目なんだよなぁ。



その華やかすぎる外見と人当たりの良さで、軽薄だと誤解されることも多い大輝だが（本人があえてそう振舞っているせいもある）、実は中身はかなり実直で、そのあたりもともみと似たもの同士なのではとミチは思っていた。



― そろそろ来るな。



店の時計が鳴った。24時になると教会の鐘のような音を響かせる、この店のオーナー光江のお気に入りのからくり時計だ。オープンから5年の記念にと、あまり公にはできない筋の大物から贈られたらしい。



「シンデレラの魔法が解ける音みたいでいいじゃないか」と満足げに設置した光江に、「客が帰っちゃいませんか」とミチは一応聞いた。けれど、「鐘の音くらいで帰るようなやわな客はいらないよ」と光江に笑い飛ばされたし、事実、帰る客を今まで一度も見たことがない。



鐘の音が鳴り終わった頃、入口のドアが開いた。フロアの客の注文を聞いていたミチは、ともみが来たのだろうと、背中で足音と気配だけを感じていた。--けれど。

「あれ？さっきのお姉さんだ」



ミチが注文を取り終えて振り返ったタイミングに、大輝の声が重なった。そこにいたのはメグだった。



「…どう、した？」



動揺を隠して早足でカウンターに戻って聞いたミチに、メグは「お願いっ」といきなり、自分の顔の前で両手を合わせた。



「…なにを…」



好奇心に満ち溢れた大輝の視線を感じながら平静を装うミチのことなど、お構いなしの様子で、メグは大輝とは間を一つ空けた席に座りながら言った。



「今日、ミチの家に泊めて」

「は？無理。つーかなんでだよ。さっき帰ったろ」

「そう帰った。でもマンションの前で、鍵がないってことに気づいちゃって。どこかで落としたみたい」

「管理人に頼めばいいだろ」

「うち、そんな24時間対応してくれる高級マンションじゃないもん。あ、鍵の110番的なものもイヤ。バカ高いんだから」



「じゃあホテルに泊まれよ」

「さっき調べたんだけど、この辺りって、せっまいビジネスホテルでも2万とか3万とかするんだよ？そんなの、無職の私にはもったいなくて無理」



確かに西麻布や六本木界隈では今、ホテルの値段が高騰している。さらに今日は金曜でいつもより割高なのは事実だが、ミチとしては受け入れるわけにはいかない。



「じゃあ、オレが出してやるからホテル代」

「お金がないわけじゃないの。でも払うのはもったいなくてイヤ」

「だからオレが出すって言ってるだろ。貸すわけじゃない。おごるんだぞ？」

「イヤ。元カレにおごってもらうなんて私のモラルに反するの」



ジントニックは華麗におごられて帰ったくせに、とか、元カレの家に泊まるのはモラルに反さないのかよ、とか、突っ込みたいことは色々あったが、昔から口論でメグに勝てた試しはないのだ。



ミチが次の言葉に迷っているうちに、元カレってことは…と、大輝が割り込んだ。



「お姉さんとミチさんは、付き合ってたってことですよね？」

「はい、そうです。ミチの元カノの、柏崎メグです。はじめまして、さっきドアを支えてくれたジェントルマンだよね〜」



と、握手を求めたメグに、大輝は爽やかに答え、その後ミチを手招きした。憮然としたミチが「なんだよ」と大輝の正面に来ると、大輝はカウンター越しに身を乗り出してその耳元で、メグに聞こえぬようにささやいた。



「もしかして彼女ってミチさんにとって--“失ってから後悔しても遅い”の人ですか？」

「……違う」



ミチが歯ぎしりしそうな唸り声で否定した時、また入口のドアが開き、「あ！ともみちゃん！」と大輝が弾んだ声で手を上げた。



お疲れさまです〜と近づいてきたともみは、瞬時に“何か様子がおかしい”と察知したようだったが、大輝に勧められるまま、大輝とメグの間に座った。



― 最悪だ。



少し前に、ともみはなぜか、「ミチさんって…彼女とかいるんですか？」という、ミチの恋愛事情に切り込んだ質問をしてきた。その時はともみをからかうことでごまかせたものの、あれ以上勘ぐられるのは本当に面倒くさいと、うんざりしたミチに気づくわけもなく、メグは、はじけるような笑みをともみに向けた。



「お姉さんも、ミチのお知り合い？初めまして、私、メグっていいます。ミチの元カノってやつです」



目を大きく見開いたともみはその驚きを隠そうともせず、メグの握手に応えつつも、“元恋人同士”を、意味深に見比べ始めた。



― もう、マジで勘弁してくれ。



ミチは、これ以上は耐えられないとばかりに（でもその感情は隠して）ともみに聞いた。



「ともみ、雨はまだ降ってたか？」

「いえ、止んでましたけど」

「よし、じゃあ、ともみと大輝は、今から夜桜を見てこい。夜桜デートだ。ここからだと、広尾から明治通り沿いを歩いていくのが、一番近くてきれいだろ」

「え…？」



はじめて聞いたミチの早口にともみは驚き、「でも、もう少し元カノさんの話を…」とふざけた大輝のシャツの胸倉を、ミチがグッと掴んで引き寄せる。



「さっきの話を…ともみにバラされたいか？」



今度はミチが大輝の耳元でささやいた、その様子を、戸惑い顔のともみが伺っている。



「わかりました。行ってきますよ、夜桜デートに。ね、ともみちゃん」



うん…と空気を読んだともみが立ち上がり、出口へと向かう。ミチは、「今日はオレのオゴリ」と大輝の支払いを断ると、ともみに聞こえないように、声のトーンを下げた。



「ついでに話してこいよ。お前の本音を」

「…それは、ミチさんも、じゃないですか？」

「こっちはもうとっくに終わってんだよ」



ミチに睨まれた大輝が声を上げて笑って--ともみと大輝は予期せぬ夜桜デートへ、そしてミチは“忘れられない女（ひと）”を自宅に泊める羽目になるという、2組の男女の、長くて忘れられない夜が…始まった。



