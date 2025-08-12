timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、本日8月12日24時15分より放送。名作ドラマの“長ゼリフ”を5分間で暗記し、その直後に実演するチャレンジ企画『名作ドラマ長ゼリフマン』がオンエアされる。

（関連：【画像あり】timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』8月12日放送回より場面写真）

これまで2週にわたって繰り広げてきた、メンバー全員本気の暗記力＆演技力バトルが今回完結。菊池風磨vs寺西拓人による最終決戦『センリョウ決定戦』、さらに、橋本将生vs猪俣周杜の最下位決定戦『ダイコン決定戦』が開催される。

本企画では、8人がフジテレビの名作ドラマの1シーンの再現に挑戦。そのシーンの長ゼリフを5分の間に丸暗記して、その後すぐに演じなければならないという、演技力に加えて暗記力も求められる対決企画だ。

これまで、菊池vs松島聡vs原嘉孝vs猪俣による第1試合（7月29日放送）、佐藤勝利vs寺西vs橋本vs篠塚大輝による第2試合（8月5日放送）が行われてきたが、それぞれの予選でトップに立ったのが菊池と寺西。今回はこの2人が“timeleszの千両役者”の座をかけて、『センリョウ決定戦』を繰り広げる。

課題作のドラマは、先に行われた予選2試合と同じく、キャビンアテンダントの神野桜子（松嶋菜々子）と平凡な男 中原欧介（堤真一）の恋模様を描いた“月9ドラマ”『やまとなでしこ』（フジテレビ系／2000年放送）。予選では、メンバーが欧介の長ゼリフに挑戦したが、『センリョウ決定戦』では演じる役柄が変わり、小野武彦扮する桜子の父 神野勝の長ゼリフに挑むことに。ヒロインの恋人役からヒロインの父親役への急な変更に、菊池も寺西も戸惑うことしきり。しかも演じるのは、勝が嫁いでいく娘の桜子に万感の思いを伝え、別れを告げる名シーンとあって、2人がいる暗記ルームには、予選とはまた違う独特の緊張感が漂った。

幕を開けた決戦本番では、寺西、菊池の順に演技を披露。前回は、俳優部として長年培ってきた演技力を遺憾なく発揮、長ゼリフもほんのわずかなミスのみで、ほぼ完璧にこなし、みごと第2試合を制した寺西。一方、驚異的な暗記力で長ゼリフを一字一句間違えることなく、しかもその場の空気を一変させる熱い演技を見せ、第1試合に堂々勝利した菊池。大一番の『センリョウ決定戦』でも、2人は迫真の演技を展開し、戦いを見守るスタジオの面々をうならせる。進行役の倉田大誠アナウンサーも「もはやバラエティー要素ゼロです！」とレポートした演技バトル。重厚な芝居を披露して、“timeleszの千両役者”の称号を獲得するのはどちらになるのか。

さらに、『センリョウ決定戦』の前哨戦として行われた『ダイコン決定戦』では、第1試合で完全に素の表情を見せてしまった猪俣と、第2試合でセリフを1行丸々飛ばしてしまった橋本が対決。演技に不慣れなせいで、不覚にもやらかした2人だが、今回こそリベンジなるか。不名誉極まりない“timeleszの大根役者”の称号の行方はいかに。

（文＝リアルサウンド編集部）