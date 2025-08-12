Âç¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò³ð¤¨¤ëÅÔ²ñ¤Î±£¤ì²È¡ÖDDD HOTEL¡×¡£¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¶õ´Ö¤ÇÀÅ¼ä¤Ë¿»¤ë½µËö¥¹¥Æ¥¤
ÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®¤Ë¡ÖDDD HOTEL¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¤³¤È¡££³¤Ä¤ÎD¤Ï¡¢Design¡¢Development¡¢Destination¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¿©¤ò¤³¤³¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
ÁÏ¶È37Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ð¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ønôl¡Ê¥Î¥ë¡Ë¡Ù¡£
¤½¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÅì¥¨¥ê¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÆü¾ï¤Ø¤Îµ¤ÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
JRÇÏ¶ôÄ®±Ø¤Ê¤É£´±Ø¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡£¥ì¥ó¥¬¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Î¡ÖD¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
Æþ¤ê¸ý¤Î´ÇÈÄ¤Ï¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤ÇÈó¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤¬¡¢²°¾å¤ÎD¤È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¼«Æ°Èâ¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ
¸Å¤¯¤«¤éÁ¡°ÝÌä²°³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÇÏ¶ôÄ®¡£¤¤¤Þ¤âÀ¸ÃÏÅ¹¤¬»Ä¤ë³¹¤ËÎ©¤ÄÎû´¤¤Î¥Ó¥ë¤¬¡ÖDDD HOTEL¡×¤À¡£
¼Â¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤ÎÏ·ÊÞ°áÎÁÉÊÌä²°¤Î¼ã¤£´ÂåÌÜ¡£¼«¼Ò¤Î¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÉô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¢¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÁÉ¤é¤»¤¿¡£
¼«¿È¤¬70¥ö¹ñ°Ê¾å¤òÎ¹¤·¡¢¡Ö¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢£±Çñ£²Ëü±ßÂæÄøÅÙ¤Î¿È¶á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÀßÄê¡£
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤äÂÎ¸³¤òÀ¸¤à¡¢¤¢¤¨¤Æºï¤®Íî¤È¤·¤¿Í¾Çò¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÍÌ¾¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë
£²³¬¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡Øabno¡Ê¥¢¥Ö¥Î¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ØThe Coffee Collective¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Î¿¼ÎÐ¤ÈÇò¤ÇÅý°ì¡£Í¾·×¤Ê¾þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Å·°æ¤¬Äã¤¯¤È¤â±ü¹Ô¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤â¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´µ¡·ù¤ËÏÃ¤¹³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¡£
°ìÊý¡¢ÎÙ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÒ¼¼
Á´¼¼¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¡¢¹âÈÖ¼ê¤Î¥·¡¼¥Ä¤Ê¤É¾å¼Á¤Ê¥ê¥Í¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡Ê40Ö¡Ë£±Çñ£±¼¼¡ï55,000¡Á
µÒ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤´¤È¤Î¸÷¤ÇÊÉ¤ÎÎÐ¤Î¿§Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡£
Àß·×Ã´Åö¤Ï¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆóËó¸ø°ì»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥±¡¼¥¹¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¡£¥¢¡¼¥Á·Á¤ÎÁë¤Ë¤«¤«¤ëÌÚÀ½¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤â¿¼ÎÐ¤ËÅÉ¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÆþ¤ë¸÷¤¬ÎÐ¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡£
°áÎÁÉÊÌä²°¤ÎÌÜÍø¤¤¬¸÷¤ë¡¢¾å¼ÁÁÇºà¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤¬²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤Ø¤ÈÍ¶¤¦
Éô²°Ãå¤ÏÆüËÜ¤Î¡ÖHATRA¡Ê¥Ï¥È¥é¡Ë¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤Ç¡¢½¨°ï¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤ê¿²¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¤
°áÎÁÉÊÌä²°¤Î±¿±Ä¤À¤±¤¢¤ê¡¢¥ê¥Í¥ó¤â¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉô²°Ãå¤â¡¢È©¿¨¤ê¤¬ºÇ¹â¤À¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¥ÄÀ±¤Î¡Ønôl¡Ù¤Ç¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡É¤ÊÂÎ¸³¤ò
£±³¬¡Ønôl¡Ù¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥é¥ÜÅª¶õ´Ö¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Ç¤Ï°ì¥ÄÀ±¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÂÚºß¤Î²Ú¤Ï¡Ønôl¡Ù¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¡£
ºòÇ¯£´·î¤«¤é¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ã°Ìîµ®»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÎò17Ç¯¡£¡Ø¥é¡¦¥í¥·¥§¥ëÆîÀÄ»³¡Ù¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ø¥ì¥Õ¥§¥ë¥ô¥§¥½¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤¿¤Ò¤È»®¤Ë¤Ï¡¢£²³¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÎ®ÍÑ¡ª¡©
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÊ´¤Ë¿©ºà¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¤ß¤òÃê½Ð¤·¤Æ¼¯¤ËÅ»¤ï¤»¤ë
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ã¥Á¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤æ¤¨¡£
¡ÖÃ°Ìî¤Ï¥½¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤É¤Ð¤É¤Ð»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥½¥à¥ê¥¨¤Ï¾Ð¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¤¤¿¼¯¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¥¸¥Ë¡¼¡×¤¬Æþ¤ë¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÆ±¤¸¥ï¥¤¥ó¤À¡£
¥½¡¼¥¹¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÈÌîºÚ¤Î¤´ÃÚÁö¡É¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ
35¼ï¤ÎÌîºÚ¤¬¤Î¤ë¤Ò¤È»®¤Ë¡¢ÂçÃÏ¤Î¶¯¤µ¤ÈÌª¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥µ¥ó¥»¡¼¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¡¦¥µ¥¦¥ì¥¿¥¹¡×¤¬ÁêÀÈ´·²¡£¥³¡¼¥¹¡ï16,500
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉô²°¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÈÍ¾Çò¤¬Í¾±¤¤Ë¸ú¤¯¡É¤È¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§DDD HOTEL
½»½ê¡§Ãæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®£²-£²-£±
TEL¡§03-3668-0840
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï15,000¡Á
Éô²°¿ô¡§122¼¼